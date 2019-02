Brann på hurtigbåt

Politiet melder om at det har vært brann om bord på M/S Fjordsol. Båten ligger nå til kai i Stavanger og brannen er slukket. To av mannskapet har vært utsatt for røyk og blir undersøkt av ambulansepersonell på stedet. Det var 6 passasjerer og 3 mannskap om bord da det brant. Passasjerene har ikke blitt eksponert for røyk.