Blytung EM-åpning for Håland og G19

Portugal slo Norge 3-1 i åpningskampen i EM i fotball for G19. Det skriver TV 2. Stjerneskuddet Erling Braut Håland fra Jæren viste glimt av hva han kan, blant annet med to forsøk i tverrliggeren, men portugiserne ble til slutt for sterke.