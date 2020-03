Bestiller 1000 nødrespiratorer – dobler kapasiteten

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er bedriftene Lærdal Medical og Servi som skal produsere respiratorene.

– Nå settes alle kluter inn for å produsere de 1000 første apparatene i løpet av få uker. Målet er å kunne produsere respiratorene så billig at den kan tas i bruk i lavinntekts-land når koronapandemien slår til der, sier Tore Lærdal, administrerende direktør i Lærdal Medical.

Tore Lærdal er administrerende direktør i Lærdal Medical Foto: Markus Johanssjon / Markus Johanssjon/BITMAP/Næringsforeningen

Rekordrask utvikling av respiratorene

På rekordtid har Forsvarets forskningsinstitutt, Lærdal Medical og Ser vi utviklet en ny nødrespirator for intensivbehandling av pasienter.

Nødrespiratoren er enklere i bruk, og er dermed lettere å lære å bruke for helsepersonell som ikke til vanlig jobber med denne type behandling.

I dag er det over 100 pasienter som får intensivbehandling på norske sykehus med Covid-19-sykdom. Siden utbruddet startet i Norge har 168 pasienter fått intensivbehandling, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

De sykeste av disse får pustehjelp, og de fleste trenger respirator for å overleve sykdommen.

1000: Det er nå bestilt 1000 nye norskproduserte nødrespiratorer for å styrke kapasiteten på norske sykehus. Foto: Arild Eskeland / NRK

Erna Solberg: – En gledelig historie å fortelle

– Vi har iverksatt tiltak for å unngå å komme i en situasjon der vi ikke har nok intensivplasser. Samtidig vil Norge i løpet av de nærmeste månedene nå en topp i antall syke pasienter med covid-19, sier statsminister Erna Solberg under tirsdagens pressekonferanse.

Hun forteller at koronaepidemien har ført til et akutt behov for respiratorer over hele verden.

– Leveringstiden fra produsentene er lengre og mer usikkert enn normalt. Det har vært usikkert knyttet til om vi har nok kapasitet dersom mange blir syke samtidig. Jeg er her i dag fordi jeg har en god nyhet. En gledelig historie å fortelle, en historie om dugnadsånd og produksjoner som fant hverandre, sier Solberg.

NY: Slik ser de nye nødrespiratorene se ut. Nødrespiratoren ble vist frem hos Lærdal Medical i Stavanger tirsdag. Foto: Arild Eskeland / NRK

Regjeringen garanterer nå finansiering av prosjektet, og har bestilt 1000 respiratorer.

– Vi kan forsterke kapasiteten på våre sykehus med egne norskproduserte nødrespiratorene, der produksjonen vil foregå i Kristiansand, forteller Solberg.

Hun presiserer at Norge mest sannsynlig ikke vil få bruk for alle, og dermed kan bidra internasjonalt.

– Initiativ som dette gjør med rørt og takknemlig, og optimistisk for fremtiden er korona. Konsekvensene av koronaepidemien og klimakrisen vil stille krav til at vi finner nye og smartere måter å gjøre ting på, og dagens nyhet er til inspirasjon for alle, sier Solberg.

Trenger flere respiratorer i Norge

Dersom alt går etter planen, kan produksjonen kan komme i gang allerede i april.

Folkehelseinstituttet har anslått at det kan bli behov for mellom 600 og 1200 intensivplasser i Norge.

– Vi har 682 respiratorer og flere blir levert de kommende ukene, slik at vi kan komme opp i 1123, sier helseminister Bent Høie.

– Vi har bestilt 1000 nødrespiratorer fra Lærdal Medical, og dette er mer enn vi trenger i Norge. Men vi vet at det er et stort behov også i andre land og ser derfor på muligheten for eksport.