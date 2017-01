Ber om ni års fengsel for nettovergrep

I fire av tilfellene dreier det seg om overgrep som sidestilles med fullbyrdede voldtekter. I tillegg er mannen tiltalt for et voldtektsforsøk mot en jente som var elleve år gammel, ifølge Haugesunds Avis.

Mannen ble pågrepet på Karmøy for ett år siden, og erkjente straffskyld da saken startet i Haugaland tingrett tidligere denne uken.

Inntil én million kroner i erstatning

Den omfattende tiltalen inneholder totalt 31 fornærmede. Konstituert statsadvokat Marte Engesli Lysaker la ned påstand om at 22-åringen skal domfelles for samtlige forhold i tiltalen, og at straffen settes til ni års fengsel.

Han bør også betale oppreisning og erstatning til ofrene på til sammen rundt 1 million kroner, ifølge bistandsadvokat Elisabeth Rød.

– Truet jentene

Nettbaserte overgrep – som i dette tilfellet skjedde ved at mannen tok kontakt med barn gjennom chattetjenester på nettet og delvis lurte og delvis truet dem til å begå seksuelle handlinger – skal straffes like strengt som fysiske overgrep.

Aktor poengterte hvor skremmende den tiltaltes handlinger har vært for alle jentene. Overgrepene er alvorlige i seg selv, men mannen skal ha truet mange av jentene om at han ville legge ut seksualiserte bilder av dem hvis de ikke gjorde som han ønsket.

Ber om frifinnelse for en av voldtektene

Den tiltales forsvarer, advokat Thomas Klevenberg, ser saken som en tilståelsessak, men han mener likevel det kan stilles spørsmål ved om det er ført tilstrekkelig bevis for alle forhold og ba om frifinnelse for en av voldtektene og et av de 25 mindre alvorlige forholdene.