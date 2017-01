Ung mann tiltalt for flere nettovergrep

Saken skal opp i Haugaland tingrett torsdag neste uke. Mannen skal ha tatt kontakt på nettet med et stort antall mindreårige jenter og overtalt dem til å foreta seksuelle handlinger med seg selv, skriver Haugesunds Avis.

De groveste tilfellene er betegnet som voldtekt i tiltalebeslutningen, blant annet tre tilfeller der jentene var under 14 år.

Påtalemyndigheten mener mannen har fått jentene til å filme handlingen med sin egen mobiltelefon, slik at han kunne følge med på det som foregikk via Skype. For å få jentene til å gjøre det han ba om skal han enten ha lokket dem med gaver, eller truet med å legge ut seksualiserte bilder av jentene på internett.

Jentene som omfattes av tiltalebeslutningen, er hjemmehørende over hele landet.

Mannen ble pågrepet av politiet på Karmøy for ett år siden etter at flere foreldre hadde reagert på forholdet.