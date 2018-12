– Jeg rådet dem til å ikke sette opp telt alene

– De var blide, pratsomme og omgjengelige og snakket masse med de andre som var der. Jeg rådet dem til ikke å sette opp telt alene, sier Imerhade til NTB, som torsdag bruker ham som guide til åstedet på ruten mot Nord-Afrikas høyeste fjell.

Den lokale guiden traff de to kvinnene onsdag eller torsdag i forrige uke. De oppholdt seg i en liten teltleir ved vandrerhjemmet Les Mouflons i tre dager før de fortsatte turen.

Terrenget er svært bratt, steinete og karrig. Det var torsdag rundt null grader i området og snø på fjelltoppene.

Sett av lokalbefolkningen

Guiden Omar Tansine, som også er på åstedet når NTB ankommer, forteller at de to kom til stedet en gang mellom 19.30 og 20 søndag kveld. Torsdag var det ingen spor etter det som skjedde der.

Det står et enkelt skur der som er beregnet som en slags provisorisk turisthytte. Ueland og Jespersen slo opp teltet sitt utenfor skuret siden det da hadde blitt for mørkt å fortsette ned det bratte terrenget til Imlil, en halv times gange unna. Teltet der de antatte gjerningsmennene oppholdt seg, lå nærmere fjellandsbyen.

Tansine forteller at mange fra lokalbefolkningen har gått forbi åstedet, men ikke våget å røre noe eller gjøre noe før politiet kom. Imerhade sier at han ikke orket å gå opp for å se.

Ifølge den lokale fjellguiden ble den ene kvinnen funnet ved hytteveggen, mens den andre ble funnet inne i teltet. Øyenvitner har fortalt til VG at begge ble funnet i teltet. Marokkansk politi har ikke bekreftet opplysningene.

Sterke reaksjoner

GRUSOMT: Mohammed Imzilen kommer fra Imlil-regionen og eier overnattingssteder som brukes av turister i fjellområdet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Dobbeltdrapet i Atlasfjellene har gått sterkt inn på lokalbefolkningen i området. På en kafé i Imlil sitter Mohammed Imzilen. Han kommer fra området og eier overnattingssteder som brukes av turister i fjellområdet rundt fjellandsbyen, som har rundt 10.000 innbyggere.

Imzilen er sterkt berørt av hendelsen og bryter ut i gråt under samtalen. Han ber om at hans dyptfølte kondolanse blir viderebrakt til hele det norske folk og sier at saken har gått veldig inn på folk i området.

Om drapene sier han:

– Jeg blir helt syk av å høre om det. Det var grusomt.

Ikke skjedd før

Imzilen har vært fjellmann i 30 år og forteller at han er godt vant med at det skjer ulykker på grunn av dårlig vær og sykdom. De er vant til at det skjer mange uforutsette hendelser, men noe sånt som dette er langt utover deres fatteevne.

Han er bekymret og håper drapene ikke vil få alvorlige konsekvenser for turisttrafikken.

– For Marokko er jo et trygt land, sier han.

Norske turister

Mens NTB står ved åstedet, kommer to norske turister forbi – Paal Krokene (53) og hans sønn Mats Krokene (18) fra Ås i Akershus. De har planlagt turen til toppen av Toubkal lenge og fikk vite om det som hadde skjedd på mandag da de var i Marrakech.

De synes det var forferdelig å høre om drapene.

– Men vi føler oss ikke redde og tenker at dette er en enkeltstående hendelse. Det er svært uvanlig. Vi føler oss trygge, sier de to som har vært i Marokko flere ganger og mener det ikke er noe farlig land for turister.

18-åringen sier at de stoler fullt og helt på guidene sine.