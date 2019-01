Ber ansatte leie ut privatbilen sin til kolleger

Også kalt et bilkollektiv er en ordning der du deler på bilkostnadene med andre brukere uten å ha noen ytterligere private kostnader, som du vill hatt dersom du eide en privatbil alene. Du skriver deg ofte opp på en låneliste, og bruker bilen i perioden du har skrevet opp. Poenget med ordningen er at du skal slippe å ha en privatbil, som du sjeldent ville hatt bruk for. På denne måten kan du låne en bil når du trenger, for så å levere den tilbake. Bilpool eller bilkollektiv er en vanlig ordning i større byer.