Her kan alle låne en Jaguar av kommunen

– Halden er først inn i framtiden av norske kommuner, sier ordfører Thor Edquist.

Han setter seg inn i en hvit Jaguar I-Pace, en elbil med en rekkevidde på opp mot 40 mil.

Dette er en av de 40 nye elbilene som de ansatte i Halden kommune skal bruke på dagtid framover. Resten av døgnet og i helgene kan innbyggerne og turister leie dem på timebasis.

Alt ved hjelp av en mobilapp. Prisen er mellom 70 og 80 kroner i timen. De fleste bilene er Volkswagen e-Golf og Nissan Leaf. Men det er også to Jaguarer.

– Vi hadde behov for å ha noen biler med lang rekkevidde, så vi kan komme oss til møter i Oslo og på Gardermoen, sier Edquist.

– Skritt i riktig retning

Det er bare ni måneder siden kommunen fikk ideen. Siden har de samarbeidet med delingstjenesten Mobility Park om å bli den første kommunen som tilbyr en slik løsning. Underveis har de fått støtte fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Billeien er på omtrent 1 million kroner i året.

Når disse bilene tas i bruk fra 1. februar, vil de lokale CO₂-utslippene reduseres med 120 tonn hvert år.

– Det handler om bærekraft. Vi skal overlevere denne kloden til våre etterkommere. Det er et lite skritt, men det er et riktig skritt i riktig retning, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Vik.

Han har gått gjennom alle reiseregningene til ansatte i kommunen og funnet ut at det ble betalt ut 2,3 millioner til ansatte som brukte privat bil i jobben i 2017. Han fant også ut at en tredjedel av reisene er under tre kilometer.

– Derfor har vi kjøpt inn 20 elsykler også, som vi kommer til å ta i bruk når våren kommer, sier Vik.

Når en kommunalt ansatt forsøker å reservere en bil for å reise mindre enn fem kilometer, kommer det opp en oppfordring om at de velger en sykkel i stedet.

Kommunikasjonssjef Martin Vik i Halden kommune hjelper ordfører Thor Edquist og statssekretær Paul Chaffey å starte elbilen. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Vil viske ut sosiale forskjeller

Men det handler om mer enn miljø og penger. Nav i Halden mener bilene kan bidra til å viske ut sosiale forskjeller i en by der rundt 1.000 barn bor i lavinntektsfamilier.

– Vi vet at det ikke er mulig for mange familier i Halden å eie en bil i dag. Dette prosjektet gir flere muligheten til å kjøre ungene på trening, ukehandle eller å komme seg til et jobbintervju, sier Nav-leder Astrid Nordstrand.

Men hun er opptatt av dette ikke skal bli en «Nav-bil».

– Dette skal være for hele byens befolkning. Jeg vet at flere ansatte hos oss har sagt at dette kan være et alternativ til å ha to biler, sier hun.

– Et kinderegg

Det er satt opp i overkant av 30 ladestasjoner i sentrum, samt at det er planlagt å sette opp flere i andre deler av byen.

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet kaller prosjektet et kinderegg:

– Det er bra for miljøet, det kutter kostnader og er brukervennlig, sier statssekretær Paul Chaffey.