Befaring uten drapstiltalte i Baneheia

Både Ada Sofie Austegard og Klara Sløgedal var på plass onsdag morgen da befaringen startet i området der både Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen bodde i mai 2000 da drapene skjedde.

– Det er klart at det kommer til å bli en enorm belastning for dem, men for dem er det viktig å ta innover seg det som har skjedd, og da er de innstilt på å ta den belastningen, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus.

Sør-Rogaland tingrett er innom flere sentrale steder i Baneheia i løpet av dagen. Hensikten er at det skal bli enklere for retten å sette avhør av vitner og tiltalte inn i en geografisk kontekst. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Fedrene til jentene, Arne Bernt Paulsen og Jostein Sørstrønen, er derimot ikke med i Baneheia i dag.

– Det blir for sterkt for fedrene, så de har valgt ikke å delta, sier Brækhus.

Vil aldri tilbake til Baneheia

Drapstiltalte Jan Helge Andersen stiller heller ikke opp.

Det gjør derimot både dommere, forsvarere, bistandsadvokater og aktoratet.

Forsvarerne og aktoratet hadde et møte før rettssaken, og de ble der enige om at det ikke hadde noen betydning for befaringen at Jan Helge Andersen ikke ble med. I politiavhør har Andersen sagt at han aldri skal tilbake til Baneheia.

Retten skal blant annet innom stedet i Baneheia der Stine Sofie Sørstrønen, til venstre, og Lena Sløgedal Paulsen ble funnet drept for snart 24 år siden. Foto: PRIVAT / NTB

– Det er greit at retten får sett noen områder, slik at de har referanser når vitner og ikke minst tiltalte seinere skal forklare seg om observasjoner og bevegelser, sier en av aktorene, statsadvokat Andreas Schei, om hensikten med befaringen.

– Det spiller ingen rolle for oss at Jan Helge Andersen ikke deltar, legger han til.

I motsetning til under rettssakene for mer enn 20 år siden skal det denne gangen ikke være noen befaring i Baneheia.

Aktørene i rettssaken skal innom seks forskjellige ruter, blant annet ruten som jentene gikk fra hjemmene sine vest for Baneheia og opp til badebrygga i 3. Stampe. Her ble Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen sist observert av vitner rundt klokka 19.00 den skjebnesvangre fredagen, 19. mai 2000.