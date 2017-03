Begravelsesagent Arvid Steinum syns gravsteinene som blir brukt i dag, er kjedelige. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Gravsteinene har sett like ut i 50 år. Går vi enda lenger tilbake i tid var det et mye rikere utvalg av hvordan gravsteinene så ut, både i størrelse og utforming. Men nå syns jeg de ser kjedelige ut, sier begravelsesagent Arvid Steinum i Alpha Begravelse i Stavanger.

Han inviterer alle til en konkurranse om å lage den vakreste gravsteinen. Steinum har flere forslag til hvordan gravsteiner kan gjøres mer spenstige.

For eksempel mener han baksiden, som i dag er helt tomme, kan gjøres noe med. Han ser for seg at det settes inn en plate med en tegning som kan byttes ut etter hvert.

– Dette kan gjøres så fint og vakkert. Det kan være tegninger av barnebarn, så blir dette et veldig fint minne, sier han.

Planlagt egen begravelse

På Tjensvoll gravlund i Stavanger har det begynt å komme nye typer gravsteiner. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Per Inge Torkelsen har lenge vært opptatt av død og begravelse, og har gitt ut «Den store norske begravelsesboka». Klovnen har allerede planlagt sin egen begravelse, og hva som skal stå på gravsteinen:

«Her hviler Per Inge Torkelsen mellom klokken 16.00 og 16.30 – vennligst trø på gresset»

Klovn Per Inge Torkelsen har lenge hatt et nært forhold til sin egen død. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Jeg har tenkt på dette ganske lenge. Jeg har et nært forhold til Eiganes gravlund. Når jeg skulle på skolen, gikk jeg tvers gjennom gravlunden. Morfaren min døde ett år før jeg begynte på skolen. Så da besøkte jeg morfar hver dag, satt og snakket litt med han på grava før jeg gikk til skolen. Det samme gjorde jeg på vei hjem fra skolen, forteller Torkelsen.

Klovnen tror ikke alle klarer å se på døden på samme måte som han.

– Det er ikke alle som klarer å blande humor inn i dette. Jeg skal klare det, og jeg tror det blir en fest når jeg endelig tar på treplanken (kisten). Jeg vil det skal være liv og røre i min begravelse, og det skal synges «Gøy på landet». Jeg vil ikke ha noen triste viser som folk sitter og griner av.

Minnestein

Ikke alle har valgt de tradisjonelle gravsteinene på Tjensvoll gravlund. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Begravelsesagent Arvid Steinum er imponert over hvordan Torkelsen takler døden.

– Det burde stå «sykt smart klovn» på gravsteinen til Torkelsen. Og sånn tror jeg vi må våge å tenke nytt der vi får gravsteiner som ikke er gravsteiner, men minnesteiner, sier Steinum.

Det er Gravferdsloven som setter rammene for hvordan en gravstein kan se ut. Det er blant annet åpnet for at gravsteinen kan være inntil 1,5 meter høy, og det er fullt lovlig å også benytte baksiden.

– Dette skal vi ta vare på. Det vi ber om er skisser og ideer, så skal vi sørge for at dette er innenfor reglene, lover Steinum.