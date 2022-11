Foran Tord Tjelflaat står det pall etter pall med avfall som batterier, engangskameraer og spraybokser.

Bare engangskameraene er det minst 60 stykker av. Og alt er funnet i papiravfallet.

Mengdene av elektronikk kan ha startet brannen som totalskadet ettersorteringsanlegget til Ivar på Forus i Sandnes. Anlegget hadde en prislapp på 650 millioner kroner.

Det brant heftig i det moderne søppelanlegget til IVAR på Forus 22. juli i år. Foto: NRK

Alt ble plukket ut av restene etter storbrannen som startet i papirsorteringen. Avfallet som tok fyr, kom fra cirka fem renovasjonsbiler med papir samme dag.

– Da jeg så dette, fikk jeg sjokk av alle fremmedelementene i papiravfallet, sier Tjelflaat, som er fungerende avdelingsleder for gjenvinning hos det interkommunale renovasjonsselskapet Ivar.

80 prosent av brannene skyldes batterier

– Det brenner i cirka ett avfallsanlegg i Norge i uka. 80 prosent av brannene skyldes batterier, forteller Tjelflaat.

Etter funnene i brannrestene mistenker han at batterier kan være årsaken til brannen i anlegget hos Ivar også.

Batterier, engangskameraer og spraybokser kan ha startet storbrannen i sommer. Foto: kaj hjertenes / NRK

– Brannårsaken kan være et batteri som har satt fyr på papiret. Sannsynligheten for det er ganske høy, men vi kan ikke bevise det, sier han.

Politiet satte i gang etterforskning etter brannen på grunn av store materielle skader. Saken ble henlagt kort tid etter, da det ikke var mistanke om straffbare forhold.

Elektroavfallet foran Tjelflaat tyder på at folk er for sløve med søppelsorteringen.

– Jeg tror det er lite kunnskap om at batterier er så brannfarlig som de er. Et bitte lite batteri kan inneholde veldig mye energi, og hvis det blir klemt i utstyret kan det ta fyr, sier Tjelflaat.

Tor-Widar Holte Gjesdal jobber i anlegget på Forus. Han tar en titt på avfallet som ligger på pallene. Han tar opp en neve full av batterier i alle størrelser.

Etter funnene i brannrestene mistenkes det at batterier kan være årsaken til brannen i anlegget hos Ivar. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Batterier er jo det verste. Det kan komme i klem i maskinene, bli splitta og ta fyr, sier Gjesdal.

Han kikker bort på radene med engangskameraer.

– Jeg har aldri sett kameraer i papiravfallet før. De har jo batterier i seg og kan ta fyr de også, forteller han.

Brannekspert: – Ikke en uvanlig brannårsak

Brannekspert Torgrim Log sier teorien om at batterier kan ha startet brannen absolutt er mulig.

– Batterier ser uskyldige ut, men det kan være mye varmeproduksjon i et brukt batteri, sier han.

Han er professor i sikkerhetsvitenskap på Høgskulen på Vestlandet, og brannsikkerhet er blant hans forskningsfelt.

Brannekspert Torgrim Log. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Når batterier kastes i papiravfallet skjer dette:

– Hvis batteriet er skadet, eller det ligger mange batterier sammen, kan det gå varmgang i disse. Ligger de sammen med papir vil det gi god termisk isolasjon. Da øker temperaturen i batteriet, så kan batteriet starte en brann. Dette er ikke en uvanlig brannårsak, sier Log.

– Et nasjonalt problem

Bransjen er klar over at det havner mye batterier i avfallsdunken hjemme hos folk.

Tjelflaat mener myndighetene gjør for lite for å hindre at batteriene havner på avveie.

– Jeg synes ikke myndighetene gjør nok. Jeg mener at Norge som nasjon må ha en mye større ambisjon om å få inn flere batterier. I dag havner halvparten i restavfallet, forteller han.

Tord Tjelflaat mener batteri-innsamlingen er et nasjonalt problem Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Han tror brannene i norske avfallsanlegg ikke vil ta slutt om vi ikke får bukt med batteri-problemet.

– Det er et stort nasjonalt problem at vi ikke har bedre kontroll på batteri-innsamling, sier Tjelflaat.

Men avdelingslederen mener at folk også kan bli flinkere selv på sorteringen.

– Det er helt gratis å levere batterier inn igjen til blant annet dagligvarebutikker og avfallsanlegg.