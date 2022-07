– Vi fryktet at akkurat det som skjedde fredag, kom til å skje en eller annen gang. Det er veldig trist, men vi fikk dessverre rett, sier Ole Jacob Eide.

Han snakker om brannen i selskapet IVAR sitt moderne søppelanlegg på Forus i Sandnes.

Anlegget var nytt i 2019, det kostet 650 millioner kroner, nå er det totalskadd.

Slik ser taket på anlegget ut i dag. Foto: Rogaland Brann og redning

En av grunnene til at flammene fikk utvikle seg er ifølge Eide at anlegget hadde et gassbasert slokkesystem, ikke et vannbasert.

Prinsippet i et gassbasert anlegg er at gass skal kvele flammene.

Sendte bekymringsmelding

Allerede i juni 2016 sendte Eide en bekymringsmelding til prosjektlederen i byggeprosjektet om dette.

NRK har lest bekymringsmeldingen. Der skreiv han blant annet at:

«Hverken inergen eller andre slokkegasser innehar godkjenning for å slokke branner skjult i avfallshauger. Prosjektet kan derfor ikke dokumentere at brannsikkerheten til bygget blir ivaretatt med slokkegass. Man risikerer et totalhavari av bygget.»

Varselet ble ifølge Eide aldri besvart.

Her er gassflaskene som ble installert for å kvele eventuelle branner i IVAR sitt ettersorteringsanlegg på Forus. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Valgte å ikke levere tilbud

Eide har jobbet med brannsikkerhet og slokkingssystemer i cirka 30 år. I 2016 drev han Ingeniørfirmaet Tore Eide som blant annet leverte slokkesystemer basert på vann.

Det kommunale selskapet IVAR utlyste da en anbudskonkurranse på en brannslokkingsløsning på det topp moderne sorteringsanlegget som skulle bygges på Forus.

SENDTE BEKYMRINGSMELDING: Ole Jacob Eide mener det er montert feil slokkesystem i anlegget. Foto: privat

Eide reagerte på at IVAR i anbudet uttrykte at de ønsket gass framfor vann som slokkeløsning.

– Jeg kjenner alle typer slokkingssystemer, hva de kan brukes til og ikke brukes til. Det var beskrevet en løsning som var langt utenfor anerkjente normer og regler. Vi sa ifra til prosjektet at dette ser ikke bra ut – det kan ende med katastrofe, sier Eide, som i dag driver selskapet Eide Spesial Sprinkler System AS.

Ifølge Eide ble bekymringsmeldingen ignorert. Firmaet hans ønsket derfor ikke å levere noe tilbud på anbudet.

Dette går også fram av varselet.

Kunne vært unngått

Det var fredag morgen politiet fikk melding om brannen. Brannvesenet slet med å få kontroll og på ettermiddagen begynte deler av taket å kollapse. Brannen var ikke slokket før i 21-tida lørdag kveld – halvannet døgn etter den startet.

Natt til tirsdag begynte det å brenne igjen, men brannvesenet fikk slokket brannen etter 45 minutter.

Brannen blusset på ny opp sent mandag kveld, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Eide mener storbrannen i millionbygget langt på vei kunne vært unngått.

– Hadde man brukt vann så ville nok bygget stått der i dag. Man ville ikke fått kollaps av stålkonstruksjoner, sier han.

– Avhengig av at porter lukkes

Ifølge branneksperten var slokkesystemet i sorteringsanlegget basert på gassen Inergen – en blandingsgass bestående av nitrogen, argon og CO₂.

– Hvorfor er det bedre å slokke med vann enn gass i et slikt bygg?

– Inergen er en grei slokkegass til sitt bruk, men her er det snakk om enormt store romvolum og store porter som skal lukkes.

Eide påpeker at systemet er helt avhengig av at brannporter og dører går igjen, sånn at det ikke kommer inn oksygen.

– Hvis ikke er det ikke sikkert at det vil virke, det var kanskje det som skjedde her, sier han.

Politiet kan foreløpig ikke si stort om hva som skjedde fredag morgen på Forus.

– Brannårsaken er foreløpig ukjent. Det vil i løpet av dagen bli tatt en vurdering sammen med krimteknisk med tanke på åstedsundersøkelse. Med det vi har i saken i dag mistenker vi ikke en straffbar handling, sier fungerende seksjonsleder for etterretning og etterforskning ved Sørvest politidistrikt, Hege Aase Andreassen.

Usikker på om vann er best

Torgrim Log er professor i sikkerhetsfag ved Høgskulen på Vestlandet. Han ønsker ikke å spekulere på årsaken til brannen, men er usikker på om en annen type slokkingsanlegg hadde utgjort en forskjell.

EKSPERT: Professor i sikkerhetsfag på Høgskolen på Vestlandet, Torgrim Log. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Log påpeker at det ofte begynner å brenne midt inni selve avfallet.

– For å slokke inni selve avfallet er det å fukte det helt ned det beste. Når det gjelder gass vil det ta en god stund for gassen å sige helt inn, sier han.

Dette advarte også Eide mot i sin varsling.

Ifølge Log er det imidlertid vanskelig å svare på hvilket slokkingssystem som er best uten å vite hvor stort dette systemet var.

– Noe som kanskje er det aller beste i sånne bygg, er skum, men da har man en utfordring med kjemikalier i skummet som kan bli et forurensningsproblem og derfor må samles opp, sier han.

Nok en bekymringsmelding

Også politikere har tidligere uttrykt bekymring for brannsikkerheten i sorteringsanlegget.

For et drøyt år siden ba Ingebjørg Folgerø (H), som er lokalpolitiker i Stavanger og som sitter i representantskapet til IVAR, om en redegjørelse på brannsikkerheten.

VAR BEKYMRET: Ingebjørg Folgerø (H) ba i fjor om en redegjørelse rundt brannsikkerheten i ettersorteringsanlegget. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Bakgrunnen var en brann på sorteringsanlegget i Kristiansand der sju personer ble skadet.

Folgerø fikk svar på bekymringsmeldingen i november i fjor. IVAR sa da at de hadde kontrollen.

– Det viser seg dessverre at bekymringen min var velbegrunnet. Jeg skulle ønske at det ikke var sånn, men det har vist seg at de ikke hadde den kontrollen dessverre, sier politikeren til NRK.

– Vurderte gass som sikrere

Administrerende direktør i IVAR, Ingrid Nordbø, ønsker verken å spekulere i årsak til brannen eller om type slokkingssystem.

Administrerende direktør i IVAR IKS, Ingrid Nordbø Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Valg av slokkingssystem var en stor sak i byggeprosjektet og det ble den gang gjort grundige utredninger, både av egne fagfolk og eksterne fagmiljø. En valgte da et gassanlegg framfor et sprinkleranlegg til tross for at gassanlegget er en hel del dyrere. Dette ble gjort fordi en vurderte det for å være et sikrere anlegg for denne type industribygg, sier hun.

Nordbø mener deler av slokkingssystemet fungerte som det skulle på fredag.

– For den første brannen som oppstod i mottakshallen, ble slokket, og vår foreløpige vurdering er at de systemene bidro til det. En stund etterpå blusset brannen opp igjen og spredte seg. Hvordan den kunne spre seg er det vi nå skal dykke ned i og finne ut mer av.

– Ble det gjort noe praktisk etter dere fikk bekymringsmeldingen fra Folgerø?

– Vi har en kontinuerlig vurdering og forbedring av alle branntiltak. Det har nok også skjedd siden den meldingen kom, sier Nordbø.

Vet for lite til å kommentere

Det var det branntekniske rådgivningsfirmaet Branncon som bistod IVAR med å utarbeide brannkonsept for bygget. Daglig leder Vidar Kristoffersen ønsker ikke å kommentere bekymringsmeldingen ennå.

– Da hendelsen er under granskning, og det per nå er mange ukjente forhold rundt hendelsesforløpet, ønsker vi ikke å kommentere bekymringsmeldingen før vi har mer informasjon i saken, sier han.

Fire Eater leverte brannsikringsløsningen i anlegget. Daglig leder i Fire Eater Norge, Halvor Bergsaker, skriver i en e-post til NRK at de har kontaktet både Rogaland Brann og Redning og IVAR, og stilt seg til disposisjon for å bidra til å oppklare omstendighetene rundt brannen.

– Vi er på nåværende tidspunkt ikke kjent med detaljer i saken, men håper NRK vil kontakte oss igjen når rapporten fra undersøkelsen foreligger, skriver Bergsaker.