Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) har sendt et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) om reglene rundt askespredning i naturen.

Bedemann Arvid Steinum i Alpha Begravelse i Stavanger sier folk sprer asken til sine kjære hvor de vil, selv om det er strenge regler for hvor dette kan skje. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Bakgrunnen er artikkelen til NRK, der bedemann Arvid Steinum i Stavanger vil ha nye regler for askespredning.

– Vi er et folk i endring og utvikling, og den loven som ble skrevet den gang da, den er ikke i takt med den tiden vi lever i nå, sier Almeland til NRK.

Dagens regler rundt askespredning er strenge, der det kun er lov til å spre asken over åpent hav eller på øde steder i naturen. Søknad om dette må godkjennes av Statsforvalteren.

– Dette er et tydelig eksempel på en lov som er gått ut på dato. Det er ikke noe problem at folk selv skal få bestemme selv for hvordan de vil gjøre denne type seremonier og minnemarkeringer og gravferder.

Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) ber barne- og familieministeren endre Gravferdsloven, som han mener er utgått på dato. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Almeland mener det er på tide å avbyråkratisere ordningen med askespredning.

– Det kan ikke være et mål i seg selv at vi skal ha mest mulig søknader til staten. Jeg tror det enkleste her er å oppdatere loven, og gjøre det enklere for folk å bestemme selv, sier Almeland, som også er leder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

På høy tid med endring

Human-Etisk Forbund er helt på linje med Venstres stortingsrepresentant.

Styreleder Christian Lomsdalen etterlyser en liberalisering av Gravferdsloven, som han mener henger igjen i en annen tid med et mindre livssynsåpent samfunn.

– Det viktigste for vår del er at vi oppfyller ønskene til den avdøde eller pårørende. Dette kan bli litt vanskelig når man setter den type krav som lovverket gjør i dag. Jeg tenker at så lenge vi tar hensyn til andre mennesker, og ikke er til forstyrrelse for dem, så tenker jeg at det skal gå bra for de aller fleste hvis vi f.eks. velger å spre asken til den avdøde i hagen ved et epletre eller bringebærbusk, sier Lomsdalen.

Styreleder Christian Lomsdalen i Human-Etisk Forbund vil ha endringer i loven for askespredning i naturen. Foto: Pavel Storozhuk

Styrelederen i Human-Etisk Forbund sier dagens regler henger igjen fra så langt tilbake som tidlig på 1900-tallet. Etter en lang kamp fra Norsk likbrændingsforening med Edvard og Nina Grieg i spissen, ble det åpnet for kremasjon, og senere askespredning.

– Dette har vokst fram i en kamp mot et kirkelig hegemoni i norsk historie. Vi er i en situasjon i det livssynsåpne samfunnet hvor det er nødvendig å se på denne type regelverk med etterlevninger fra en tid hvor kirken styrte alt, til vi nå har et veldig tydelig livssynsmangfold. Da er dette en av de tingene som vi må se på sammen med andre bestemmelser i Gravferdsloven, sier Lomsdalen.

Håper på rask endring

Stortingsrepresentant Grunde Almeland venter nå spent på svaret fra barne- og familieminister Kjersti Toppe.

– Jeg har nå tatt et initiativ overfor statsråden. Så håper jeg at Kjersti Toppe svarer positivt til dette. Da tror jeg det er en endring i loven som vi burde få til fort. Hvis ikke vil vi i Venstre se på hvilke initiativer vi skal ta i Stortinget, avslutter Almeland.

Olaug Bollestad, leder i Kristelig Folkeparti, åpner opp for å støtte endringer i reglene for askespredning i naturen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Leder i Kristelig Folkeparti Olaug Bollestad åpner opp for at de vil støtte endringer i Gravferdsloven.

– Vi er åpne for å modernisere loven, men det må fremdeles innebære tydelige retningslinjer for hva som er lov. Det er gode grunner for at man må søke Statsforvalteren om askespredning, men vi kan være åpne for en justering av lovverket som dekker et økende behov på en bedre måte, sier Bollestad til NRK.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe ønsker ikke å kommentere saken før hun har svart på spørsmålet fra Almeland i Stortinget.