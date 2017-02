– Bøkene er kjekke, kule og morsomme. Kent og Ruben finner på så mange dumme ting, sier Vetle Lian (10), femteklassing på Oltedal skole i Gjesdal.

Illustrasjonene i bøkene om Kent og Ruben er enkle og tegneserieaktige for å stå i stil med den morsomme teksten. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Han har lest flere av de tegneserieinspirerte bøkene til forfatter Marius Horn Molaug og illustratør Kristoffer Kjølberg, blant annet den siste «Verdens verste bursdag». De to forfatterne er på skolen for bli intervjuet om bøkene sine.

Også Martin Vatland (10) er begeistra for bøkene:

– Tegningene passer så godt inn.

– Men er det viktig med tegninger?

– Ja, det er akkurat som om du opplever mer. Det er ikke like gøy når det bare er tekst.

Tegneseriebøker er mest pop

– Vi vil lage morsomme historier, og det er viktig med blandingen av tekst og tegning, sier Horn Molaug, som har mange år bak seg som serieskaper og Donald-redaktør.

Kristoffer Kjølberg og Marius Horn Molaug har gitt ut fire tegneseriebøker for barn. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Det blir morsommere med bilder. Boken blir rikere, og det er viktig for å skape leseglede og få barna inn i bøkenes verden, sier han.

Slike bøker, som er en slags hybrid mellom bok og tegneserie, dominerer nå listene over utlån fra norske bibliotek. Men de fleste er oversatte.

Den amerikanske serien «En Pingles Dagbok» utgjør hele ti av de 25 mest utlånte bøkene på norske bibliotek det siste halvåret. Tre av de fem mest populære bøkene er fra den australske «Gutta i trehuset»-serien, som også er en hybrid mellom bok og tegneserie. Bare én norsk forfatter er på topp 25-lista.

– Det er hard konkurranse. Formidlerne må gjerne gi mer plass til de norske, og pushe dem fram, sier Horn Molaug.

Siri Odfjell Risdal ved Stavanger bibliotek foran et knippe utvalgte, nordiske billedbøker som er stilt ut under årets barnebokkonferanse. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Bildetrend øker leselysten

– Illustrasjoner har nå en egen funksjon og er ikke bare et supplement til teksten. Vi ser flere rene bildebøker for eldre barn, og rikt illustrerte romaner, som nye utgaver av Harry Potter, sier Siri Odfjell Risdal, prosjektleder for den nordiske barnebokkonferansen Den visuelle vendingen, som nå arrangeres i Stavanger kulturhus.

Vibeke Røgler i Foreningen! les mener bildebøker får flere til å lese, og hun vil ha mer undervisning om bilder i skolen. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Ved Stavanger bibliotek var bare to av de 30 mest utlånte bøkene i fjor, rene tekstbøker, men Odfjell Risdal er ikke bekymret:

– Teksten står støtt på egne ben. Men jeg tror kanskje en mer visuell litteratur kan få flere til å lese.

Det samme mener Vibeke Røgler, konstituert daglig leder i Foreningen! les. Men hun synes skolen har forsømt seg.

– Barn og ungdom forholder seg til det visuelle som aldri før, men de bruker ikke mye tid i skolen til å lære å tolke billeduttrykk. Det er så mye fokus på det å knekke lesekoden, men det å bruke penger på visuell opplæringer, mangler, sier Røgler.