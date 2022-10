– Det er ikke lett for par å gå fra hverandre. Mitt inntrykk er at det ofte er lange prosesser, sier Line Madsen.

Hun jobber som parterapeut og mekler ved Familievernkontoret i Stavanger. Hver dag tar hun imot par og eks-par med barn.

– Det er en jevn pågang fra familier gjennom året, men det er litt flere henvendelser etter ferier, i august og i januar, sier Madsen.

Line Madsen, parterapeut og mekler ved Familievernkontoret i Stavanger. Foto: Mari Friestad / NRK

Dette stemmer godt med uttalelser fra andre fagfolk. Derfor ville NRK undersøke om det faktisk er slik at flere går fra hverandre rett etter ferier.

10.000 årlige separasjoner

Vi spør Karstein Sørlien i Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Er det i det hele tatt mulig å finne ut når på året det er flest forhold som tar slutt?

– Nei. Det nærmeste man kommer er å se på dette med separasjoner. Separasjon kan man ta ut på kort varsel, mens skilsmisse kommer minst ett år senere, sier Sørlien.

Derfor ba vi SSB om å finne frem månedstall som viser alle separasjoner de siste ti årene.

Oversikten viser at det i snitt er rundt 10.000 par som tar ut separasjon hvert år. Litt færre tar steget videre og søker om skilsmisse.

Antallet separasjoner er relativt jevnt fordelt gjennom året, men det er to måneder som skiller seg ut:

Oktober og desember.

Tar hensyn til barna

Oktober fordi tallet er høyt.

Desember fordi tallet er lavt.

– Det stemmer med det inntrykket jeg har, sier Lene Herabakke.

Hun er autorisert finansrådgiver i Sparebank 1 SR-Bank og hjelper par med det økonomiske ved et brudd. Hun merker ekstra pågang etter ferier.

Lene Herabakke, autorisert finansrådgiver i Sparebank 1 SR-Bank, sier det er en lang prosess for mange par å gå hver sin vei – spesielt økonomisk. Foto: Mari Friestad / NRK

– Vi er nok i dialog med kundene før de tar ut separasjon. Det er ofte en prosess i forkant. Det er mye usikkerhet rundt økonomien når du blir alene. Mange har ikke peiling på hvordan det blir, sier Herabakke.

Parterapeut Line Madsen er heller ikke overrasket over at oktober og desember peker seg ut.

– Jeg opplever at foreldre som sitter på mitt kontor, tenker mye på «når passer det minst verst» for ungene å få beskjeden.

– Desember er en tid der man skal være sammen og ungene gleder seg. Da tar folk hensyn til hverandre og utsetter det litt, legger hun til.

Antallet separasjoner går ned

Tallene fra de siste ti årene viser også at det er færre og færre som tar ut separasjon i Norge.

I 2011 var det 11.634 separasjoner. Ti år senere: 9204 separasjoner.

Karstein Sørlien i SSB tror dette har en naturlig forklaring.

– Den enkleste forklaringen på dette er at det er færre som gifter seg. En annen mulig medvirkende årsak er at folk er eldre når de gifter seg. Det kan hende at det blir færre separasjoner når folk ikke har det så travelt med å gifte seg.