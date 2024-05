Baneheia-saken: – Høy risiko for gjentakelse av seksuelle overgrep

Terje Tørrisen, spesialist i psykiatri, sier i tingretten onsdag at det foreligger høy risiko for at Andersen vil begå seksuelle overgrep på nytt.

Tørrisen og medsakkyndig Karin Susanne Nordby er de første som gir Jan Helge Andersen en pedofili-diagnose.

NRK følger fremleggelsen av den rettspsykiatriske erklæringen i retten onsdag:

Ifølge Terje Tørrisen viser ikke Jan Helge Andersen tegn til svikt i hukommelse, og han har heller ingen medisinske tilstander som påvirker hukommelsen.

De sakkyndiges vurdering er at Andersen har diagnosene Blandet personlighetsforstyrrelse og Pedofili.

De mener også at han har trekk av dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter at de hadde vært og badet i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på Lena, samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

I den pågående rettssaken i Sandnes står Jan Helge Andersen tiltalt for også å ha drept Lena Sløgedal Paulsen.

– Det fremkommer ingen funn som tilsier at observanden har betydelig svikt i dagligdags og sosial fungering, men han har noen utfordringer med dette som følge av personlighetsforstyrrelsen, sier Terje Tørrisen om Jan Helge Andersen.

De sakkyndige mener at Jan Helge Andersen viser manglende innlevelse til drapene. Illustrasjon: Hege Vatnaland

Ifølge rettspsykiateren har Andersen en IQ i normalområdet.

20 timer med samtaler

De to sakkyndige har årelang erfaring fra norske domstoler. Til sammen har de utarbeidet rundt 1200 rettspsykiatriske erklæringer. I Baneheia-saken har de hatt samtaler med Jan Helge Andersen på til sammen 20 timer.

De har også hatt tilgang til helseopplysninger og alle sakens dokumenter før de har konkludert. Ekspertene har også fulgt store deler av rettssaken i Sør-Rogaland tingrett.

De rettspsykiatrisk sakkyndige har fulgt hele rettssaken fra sine plasser foran dommerbordet. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Dette er en vanskelig sak, som ligger langt tilbake i tid. Det vil være en tvil om hvilke tilstander man hadde på den tiden og hva man har i dag. Vi ser etter psykisk uhelse, vårt mandat er å beskrive den medisinske siden av det, sa Tørrisen i retten i formiddag.

– Manglende empati

De sakkyndige har lurt på hvilke følelser Andersen har til det han er dømt for.

– Han sier selv at det skyves bort og fortrenges. For meg så virker han ikke berørt i det hele tatt. Han viser manglende empati og innlevelse. Det synes jeg også har kommet fram under rettssaken, uten at jeg vet hva han tenker. Når vi sitter her nå, så er det ganske lite reaksjoner, sier Tørrisen.