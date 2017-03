Arbeiderpartiet i Rogaland vil utrede salg av cannabis

I første omgang vil vi ha fakta på bordet, så får vi vurdere om det er snakk om å legalisere til medisinsk bruk eller å gå for Amsterdam-modellen, sa Kristoffer Joner til Stavanger Aftenblad da han deltok på fylkesårsmøtet i Haugesund i helgen.

Forslaget om å be landsstyret utrede muligheten for lovlig salg av cannabis, kom opp under den politiske debatten lørdag.

– Årsmøtet har ikke tatt stilling til forslaget. Det er sendt over til landsstyret for å bli sett på i en helhetlig ruspolitisk sammenheng, sier stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal fra Rogalands-benken i Arbeiderpartiet til NTB.

13. mars klokka 20.20: Opprinnelig sto det at «Et flertall i Rogaland Ap stemte under fylkesårsmøtet i helgen ja til å utrede muligheten for statlig salg av cannabis». Dette var ikke presist.