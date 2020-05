Åpner for 80 prosent refusjon til russen

«Vi har hatt en konstruktiv dialog med russestyrer, og dere har vært tydelige på at dere savner et alternativ som inneholder en form for refusjon ... Med et nytt banklån i ryggen gleder det oss at vi kan tilby 80 % refusjon av festivalpassene til de av dere som ønsker dette!»

Dette står i en e-post som Kongeparken har sendt ut til russen rett før klokken 13 onsdag.

– I samarbeid med banken og statlige kompensasjonsordninger har vi kommet frem til at vi kan gi 80 prosent refusjon, sier Aasmund Lund, som er pressekontakt i Lund Gruppen som eier Kongeparken.

– I tillegg har vi refundert 100 prosent av tilleggspakkene. Det betyr at de som hadde betalt for festivalpass og hotell får i realiteten 94 prosent refundert, sier Lund.

Aasmund Lund under fjorårets landstreff. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Russen hadde rett

14.500 russ har kjøpt billetter til Landstreff Stavanger i Kongeparken i Gjesdal kommune i mai, men arrangøren har tidligere ikke villet refundere billettene til 2500 kroner (gjennomsnittspris) etter at arrangementet ble korona-avlyst. Russen fikk istedenfor tilbud om billetter til andre arrangementer eller til Kongeparken. Det mente advokat Svein Kjetil Lode Svendsen fra Advokatfirmaet Elden DA, som representerte russen, ikke var godt nok.

– Jussen her er ganske grei. Russen har til sammen betalt inn noen titalls millioner kroner til et arrangement som det ikke blir noe av. Da har de krav på å få pengene tilbake, sa Lode Svendsen til NRK i april. Da innledet han arbeidet med et mulig massesøksmål.

Nå kan altså russen få mesteparten av pengene tilbake. Russen som har kjøpt billetter for om lag 2500 kroner, vil få i overkant av 2000 kroner tilbake. Svendsen mener dette er en seier for russen.

– Dette viser at russen hadde rett i sin sak. Russen har krav på 100 prosent refusjon, men de fleste vil ha forståelse for at det ikke går, sier Svendsen.

Advokat Svein Kjetil Lode Svendsen har bistått russen. Foto: Jørn Norstrøm / NRK

– Jeg tror de aller fleste vil godta dette. Det er også viktig at de som valgte et annet alternativ før det var kommet et refusjonsalternativ, får velge på nytt.

Må velge på nytt

Ut fra e-posten russen har fått, går det frem at russen nå vil få tre valg.

80 prosent refusjon.

3 festivalpass til Elvefestivalen i 2021.

Bruke årets festivalpass på landstreffet i 2021. Da vil de få 20 prosent av pengene tilbake, og festivalpassene vil bli oppgradert til VIP.

Russen har frem til 20. mai for å ta sitt valg. Tidligere valg teller ikke, og det valget som blir tatt nå, blir bindende. I e-posten står det at de som velger refusjonslalternativet, får pengene på konto innen 30 dager etter 20. mai.

Aasmund Lund har tidligere ikke lagt skjul på at årets avlyste arrangement går utover Kongeparkens økonomi. Derfor håper de på at flest mulig russ velger billettalternativene og hjelp fra staten.

Lund opplyser NRK at de foreløpig ikke har fått kompensasjon gjennom noen av de statlige ordningene, men håper at det skal komme i orden.

– Det vil være viktig med tanke på fremtiden, sier Lund.