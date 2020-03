Landstreffet i Kongeparken er avlyst

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hvert år kommer tusenvis av russ fra hele landet til Gjesdal i Rogaland for å feire at 13 år på skolen er over. I år skulle treffet bli arrangert for 34. gang.

Pressekontakt Aasmund Lund bekrefter at det ikke blir arrangert landstreff i Kongeparken i år. Foto: Erik Waage

Nå er det avlyst, bekrefter pressekontakt Aasmund Lund til NRK.

Arrangøren har så langt planlagt at russetreffet skulle gå som normalt. Selv om ordfører i Gjesdal kommune, Frode Fjeldsbø (Ap), har varslet at treffet ikke kan arrangeres.

I dag fattet formannskapet, på vegne av kommunestyret, i kommunen den endelige beslutningen.

– Helt usannsynlig

– Det er en helhetlig vurdering som kommunen har gjort. Vi ville vente til regjeringen forlenget sine tiltak, før vi tok en endelig avgjørelse. Kommuneoverlegen i Gjesdal har anbefalt oss dette, sier Fjeldsbø til NRK.

Det blir ingen russeklemmer i Kongeparken i 2020. Foto: Erik Waage

– Vår vurdering er at det er helt usannsynlig at det blir lempet på reglene, slik at det ville vært mulig å samle så mange folk i mai, legger han til.

Landstreff Stavanger føyer seg dermed inn i rekken av russetreff, og andre kulturarrangementer, som blir avlyst på grunn av koronakrisen som rammer landet.

Dette er status for store russetreff i Norge:

Onsdag ble det kjent at Landstreff Stavanger blir avlyst.

Landstreff Lillehammer er avlyst. Russetreffet var planlagt arrangert 1. til 3. mai.

Landstreff Fredriksten i Halden er utsatt på ubestemt tid, skriver arrangøren på nett. Ny dato vil komme 29. mai.

Landstreff Oslo er avlyst, som skulle vært arrangert 1. til 3. mai.

Videokonferanse med russepresidentene

Årets russefeiring var også tema da Rogaland fylkeskommune inviterte russen til videokonferanse onsdag. De ber nå russepresidentene om hjelp for å sørge for at de røde og blå ikke skal bli syke og spre smitte.

Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak (Ap), på videokonferanse med russepresidentene i fylket. Foto: Erik Waage / NRK

– Jeg forstår at mange av dere er skuffa, sa fylkesordfører Marianne Chesak til russepresidentene – som deltok fra datamaskinene sine hjemmefra.

Fylkesordføreren mener at russepresidentene har et ekstra ansvar, fordi de er rollemodeller for russen på skolene sine.

Tror noen vil «rulle» som planlagt

Blant møtedeltakerne var Emma-Wilhelmine Röhl, russepresident på Skeisvang videregående i Haugesund.

Hun ville gjerne vite om russen kan håpe på en utsatt russefeiring til sommeren. Ifølge russepresidenten har russ over hele landet håp om en litt forsinket russetid nå når den planlagte nærmest avlyses helt.

– Det er vanskelig å svare klart på dette nå, var svaret fra smittevernoverlege i Stavanger, Ruth Midtgarden, som også var med på møtet.

– Tiltakene for å begrense smitte kan være lempet på til sommeren, men det er grunn til å tro at det fortsatt vil være begrensninger, sier Midtgarden.

Fra venstre Ruth Midtgarden, smittevernoverlege i Stavanger, Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring, Emma-Wilhelmine Röhl, russepresident på Skeisvang videregående i Haugesund og Solveig Ege Tengesdal (KrF), leder i opplæringsutvalget. Foto: Erik Waage / NRK

Ifølge Röhl er det også russ som fortsatt ønsker å «ta sjansen» og feste og rulle som opprinnelig planlagt.

– Men jeg har inntrykk at de fleste forstår alvoret, og forstår at russetiden ikke blir slik vi har sett for oss, sier hun.

Familieparken Kongeparken, hvor Landstreff Stavanger blir arrangert, har for øvrig bestemt seg for å utsette sesongåpningen. Opprinnelig skulle parken åpnet 4. april.