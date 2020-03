Russen innleder massesøksmål mot Kongeparken

– Vi har vært i dialog med representanter fra russen i ettermiddag. Allerede nå stiller 500 seg bak et krav om tilbakebetaling. Det er nok til at vi kan kjøre i gang en rettslig prosess, sier advokat Svein Kjetil Lode Svendsen i Advokatfirmaet Elden DA.

14.500 russ har kjøpt billetter til Landstreff Stavanger i Kongeparken i Gjesdal kommune i mai, men arrangøren vil ikke refundere billettene til 2500 kroner (gjennomsnittspris) etter at arrangementet ble korona-avlyst.

Det er Rogaland Fritidspark AS som driver Kongeparken, 30 km fra Stavanger, hvor russetreffet skulle blitt arrangert.

Advokat: – Grei juss

Lode Svendsen sender tirsdag kveld et prosesskriv til Lund Gruppen, som eier Rogaland Fritidspark AS.

Advokat Svein Kjetil Lode Svendsen forbereder søksmål på vegne av flere tusen russ. Foto: Jørn Norstrøm / NRK

– Jussen her er ganske grei. Russen har til sammen betalt inn noen titalls millioner kroner til et arrangement som det ikke blir noe av. Da har de krav på å få pengene tilbake, sier Lode Svendsen.

Advokaten sier at den mest aktuelle framgangsmåten er et såkalt utmeldingssøksmål.

Dette innebærer at alle russ som har kjøpt billett til landstreffet i utgangspunktet er med som saksøkere, men hvor de som ikke ønsker et søksmål kan melde seg av.

Det årlige russetreffet er en av Kongeparkens viktigste inntektskilder. Foto: Anders Fehn / NRK

– Har du snakket med noen i Lund Gruppen?

– Nei, ikke foreløpig. Men vi ønsker dialog slik at vi kan få løst dette.

Mobiliserer på Facebook

Det er Lasse Walbækken Sævareid som har tatt initiativet til søksmålet på vegne av 2020-russen.

Mobiliseringen skjer på Facebook-gruppa «Gi russen tilbake LS-pengene», som tirsdag ettermiddag har rundt 4000 medlemmer.

Sævareid ønsker ikke å kommentere saken nå, og henviser til Lode Svendsen.

Som erstatning er russen tilbudt festivalpass til treffet Back Together – by LS som finner sted i Kongeparken neste vår. Alternativt to festivalpass til Elvefestivalen i Drammen i august, to sesongkort til Kongeparken eller festivalpass til Palmesus i Kristiansand i juli.

Facebook-gruppa uttrykker mange raseri over at de ikke får pengene tilbake, og mener at de ikke kan påtvinges et annet arrangement.

– Risikerer konkurs

Pressekontakt Aasmund Lund i Lund Gruppen sier til NRK at rundt halvparten av russen har akseptert deres alternative tilbud.

Dette betyr at Kongeparken kan få et samlet krav i underkant av 20 millioner kroner hvis den andre halvparten av russen velger å tiltre søksmålet.

Aasmund Lund under fjorårets russetreff. Nå er stemningen dårligere. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vi har ingen muligheter til å betale dette uten å gå konkurs, sier Lund.

– Hvorfor har dere brukt opp så mye av pengene?

– Vi driver en fornøyelsespark med lave resultatmarginer, og hvor all omsetning er fordelt på bare 110 dager i året. Men hver dag året gjennom påløper det betydelige kostnader. Det er slik driften vår er lagt opp, og det var ikke mulig å ta høyde for at noe så dramatisk skulle skje som en verdensomspennende pandemi.

Aasmund Lund sier at selskapet bare har likviditet til å klare noen måneder uten drift.

– Hvis vi ikke får åpne før sommerferien, må vi hente inn ekstern likviditet for å klare oss videre. Vi jobber med slike kriseplaner nå, sier han.

– Ikke russen sitt problem

Advokat Svein Kjetil Lode Svendsen mener Lund Gruppens økonomiske problemer ikke er russens problem.

– Hvis konsernet sliter som følge av koronasituasjonen må de, som alle andre næringsdrivende, søke stat og kommune om støtte, og ikke velte dette over på kundene.

Han minner også om at Kongeparken har hatt høye inntekter på russen gjennom flere år.

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, har tidligere slått fast overfor NRK at forbrukerrettighetene ikke er satt i korona-karantene.

– Russen har rett på å få pengene tilbake hvis arrangøren ikke kan levere de har betalt for, er Blyverkets klare mening.