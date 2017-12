Advarer kunder av hivsmittet mannlig prostituert

Den utenlandske mannen er nå utvist fra Norge fordi han ikke kunne sannsynliggjøre det oppgitte formålet med det å være i landet.

Mannen har solgt sex i Haugesund, Kristiansand, Trondheim og Oslo, og da han ble pågrepet i Haugesund oppga han at han er HIV-positiv og har vært det i flere år.

– Jeg spurte ham om smittefare, og han sa at han var forsiktig. Men etter å ha sett nettsiden som han profilerer seg på, tenker jeg at smittefaren er veldig stor i forhold til hva han tilbyr av tjenester, sier fungerende leder for operativ utlendingskontroll i Haugesund, Pål Gjil.

Politiet går derfor ut med en advarsel til sexkunder i disse byene.

– Vi vet at det er en mengde kvinner og menn som driver med prostitusjon i Haugesund. Det er ulovlig å kjøpe seksuelle tjenester, men slik aktivitet kan få andre konsekvenser enn lovbrudd, sier han.

Leide et sted

Mannen kledde seg som kvinne og leide et sted i Haugesund. Politiet vet at han hadde kunder fra Rogaland, men ikke hvor mange.

– Han har vært her flere ganger i år og også tidligere år, opplyser Gjil.

Ifølge politiet er det flere prostituerte i Haugesund som kan være smittet. Ofte kommer de fra Øst-Europa og Russland, og blir i byen i en eller to uker om gangen. De prostituerte selger sine tjenester via nettet.

– Selv om en har beskyttet sex kan en aldri være sikker på at en unngår å bli smittet. En bør passe seg og tenke gjennom hvilke konsekvenser kjøp av seksuelle tjenester kan få, sier Gjil.