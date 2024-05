1. Få tak i popkorn! Upoppa naturlege. Ikkje mikropop.

2. Så dei i store potter med litt jord. Dryss popkorna lett på jordoverflata og dekk dei med ein centimeter jord.

3. Pass på å halde det fuktig til det spirer.

4. Ikkje så for tidleg! Popkorn er mais, og mais likar å ha det varmt. Sår du for tidleg kan du risikere at det blir for kaldt. Mai og utover er perfekt.

5. Sjå på at det veks så fort at du nesten kan sjå skilnad frå dag til dag.

Kjelde: Dennis Asbjørnsen