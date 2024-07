– Totalt vil jeg tippe at vi har rundt 90.000 bier, sier birøkter Nils Inge Raknes i Rana.

Rundt han summer det godt i bikubene, men de små, iherdige arbeiderne er truet.

Det er nemlig oppdaget varroamidd på Helgeland i Nordland. Midden er en parasitt som suger fettrikt vev fra biene.

Resultatet er at biene får et svekket immunforsvar. Samtidig bærer middene på virus, som da blir spredt blant biene.

– Mange land kjemper mot varroamidd. Denne midden har infisert honningbier i hele verden i 50-60 år, sier Melissa Ossie.

Hun er biolog i Norges Birøkterlag og leder et prosjekt på nettopp varroamidd.

Mo i Rana var et av få områder uten varroamidd. Før nå. Ved flere tidligere varroafrie områder i landet har de nå påvist midden. Dette gjelder Surnadal, Møre og Romsdal, Lærdal i Sogn og Fjordane, og altså i Mo i Rana i Nordland.

– Midden kan være veldig skadelig for bigårdene som rammes. Litt avhengig av hvor mye virus den bærer med seg, så har varroamidden en dødelighet på mellom 50 og 100 prosent, hvis den ikke blir behandlet, sier Melissa Ossie.

HEFTIG: Varroamidd kan være veldig skadelig dersom det ikke blir satt i gang behandling. Her er middene synlige på en død bie. Foto: Julio Cortez / AP

Samtidig har bier en viktig rolle når det gjelder pollinering og plantevekst i naturen.

Men ifølge Ossie påvirker ikke varroamidden naturen sånn sett.

– Midden angriper nesten utelukkende honningbier, så ville biebestander er mer eller mindre upåvirket.

Men midden angriper altså honningbier. Noe nestleder i Helgeland birøkterlag, Arild Bjørge, har fått erfare.

BEKYMRET: Nestleder i Helgeland birøkterlag, Arild Bjørge (til venstre) sammen med birøkter Nils Inge Raknes. De er bekymret for utviklingen når varroamidden nå har kommet til Helgeland. Foto: Frank Nygård / NRK

Måtte ta livet av biene

Da bigården hans ble angrepet av midden fikk det store konsekvenser.

– Jeg så ingen andre alternativer enn å ta livet av dem. Så det ble gjort på direkten for å stoppe smitten og ikke ligge der som en smittebombe, sier han.

Ifølge Melissa Ossie finnes det gode behandlingsmetoder mot midden.

PRODUKTIVE: Biene til Nils Inge Raknes kan produsere rundt 75 kilo honning å ett år. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Den vanligste metoden er å behandle biene og bigården med oksalsyre. En metode som tar livet av 95 prosent av midden, ifølge Norges

Norges Birøkterlag

jobbes også med å avle frem motstandsdyktige bier. En av birøkterne som har klart dette, Terje Reinertsen, ble faktisk tildelt kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid på dette feltet i fjor.

– Så i alle hovedsak er det bare veldig demoraliserende når du får varroamidd i bigården din. Behandlingen koster penger, i tillegg får det konsekvenser for honningproduksjonen. Men så lenge birøkterne følger de nødvendige retningslinjene, blir ikke tapene større enn nødvendig, sier Ossie.

Bikubene hos Nils Inge Raknes har foreløpig sluppet unna varroamidd.

Håper å bli kvitt problemet

– En bie flyr cirka tre kilometer for å hente mat. Nærmeste bigård her er fem kilometer unna, så føler jeg meg sikker på at mine bier ikke har varroa, sier Raknes.

I fjor fikk han 75 kilo honning fra biene. Nå håper han å unngå varroamidd.

– Å miste biene er det verste som skjer. Da står du på bar bakke igjen. Du taper mange tusen kroner. Og det får det ikke igjen.

I Nordland skal de nå kartlegg smitten i håp om å bekjempe midden.

De som får smitte oppfordres til å ta livet av biene, eller sende dem sørover der det allerede er smitte.

– Målet er at vi skal klare å ta ut den varroaen og starte på ny frisk, sier Arild Bjørge i Helgeland birøkterlag.