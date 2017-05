– Alle vil ha bunad, men ingen vil betale

Det er travle tider hos Embla bunader i Stavanger. Mange ønsker seg bunad til konfirmasjon og nasjonaldag, og ifølge daglig leder Marianne Lambersøy er det umulig å dekke etterspørselen med norsk arbeidskraft.

– Det finnes ikke nok skreddere med den kunnskapen som er nødvendig for å lage disse bunadene, sier hun.

120 skreddere i Thailand

Derfor har Embla 120 ansatte skreddere i Thailand. Det gir litt rimeligere bunader for norske forbrukere, og kvaliteten er utmerket, mener Lambersøy.

– Jeg hadde aldri hatt samvittighet til å selge «jallaprodukter». Det er kjempeviktig for meg at produktene våre har en kvalitet som jeg kan være stolt over – hver gang det kommer folk inn i butikken, sier hun.

Marianne Lambersøy viser frem noen av de mange bunadene hun selger hos Embla. Hun mener det er helt urealistisk at alle bunadene skal produseres i Norge. Foto: NRK

Også hos Singer Bernina Sysenter i Haugesund er maidagene hektiske. Der mener de produksjon av bunader er en nasjonalskatt, ikke en eksportartikkel.

– Når produksjonen flagges ut fra Norge, vil vi heller ikke ha kunnskapen til å vurdere kvaliteten på arbeidet som gjøres i utlandet, påpeker daglig leder Lishild Nesheim.

Fakta om bunad Ekspandér faktaboks I hele landet finnes det omkring 500 forskjellige bunader i bruk.

Omkring 60 prosent av norske kvinner har bunad, og omkring 6 prosent av mennene

En bunad kan koste mellom 8 000 og 80 000 kroner inkludert sølv.

Mange arver bunader, og det er fremdeles mange som syr selv. Kilde: Forskningsseksjonen

Kulturhistorisk avdeling

Norsk folkemuseum



– Dilemma i Norge

Ifølge museumslektor Jorunn Osland ved Jærmuseet kan forbrukerne skylde seg selv når produksjonen av bunader ikke lenger er liv laga i Norge.

– Vi er ikke villige til å produsere bunader til den prisen vi er villige til å betale, sier hun.

En ny bunad kan koste så mye som 80.000 kroner, avhengig av sølvet som hører til. Det er en enorm investering, men også mye arbeid som må til for at festdrakten skal bli ferdigstilt. Osland stusser over at noen ikke er villige til å betale for håndverket.

– Det er et dilemma; alle vil ha bunad, men ingen vil betale, sier hun.