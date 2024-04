Etter mange år i Norge, har kjærligheten som danske Dorthe Hjermind har for den norske bunaden bare vokst og vokst.

Nå har hun lansert Saltenbunaden. I motsetning til andre bunader har Saltenbunaden flere valgmuligheter for fargekombinasjoner.

Til vanlig er Hjermind daglig leder på Husfliden Bodø.

De får stadig tilbakemeldinger på hva man kan og ikke kan ha til bunaden.

Hun mener at det ikke bør være så vanskelig.

– Med denne bunaden ønsker vi at hver enkelt skal få mulighet til å vise hvem man er som person. Og hvilke farger man føler at man kler best, forklarer hun.

HER ER DET NYESTE TILSKUDDET TIL FOLKEDRAKTSAMLINGEN RØDSILDREBLOMST : Broderiet er inspirert av Nordlands natur. Denne fjellplanten er et sikkert vårtegn. I detaljene på beltet kan man også inspirasjon til Nordlandsk natur. FRIERE VALG: Hodetørklet hører ikke til selve bunaden. Men med denne drakten står man fritt til å ha på ekstra tilbehør.

Sterk uenighet

De siste årene har man debattert om det er ok å skifte ut farge på bunadskjorta eller bruke tilbehør som smykker og klokker.

Denne debatten har vekt sterke reaksjoner.

Hjermind ser at det har vært et større behov for å uttrykke seg med nasjonaldrakten. Saltenbunaden kommer i ulike farger, slik at man ikke trosser bunadsreglene om man velger fargerik skjorte.

Dette er "Bunadsreglene" Ekspander/minimer faktaboks Bunaden skal være fra området du selv eller slekten kommer fra. Man skal bruke sølv som tilhører bunaden. Egne smykker eller klokker skal helst ikke brukes. 17. mai sløyfe skal heller ikke brukes når man bærer nasjonaldrakten. Man skal bruke tilhørende skjorte. Skjorten skal helst være strøket før bruk. Selv om det er fristende med joggesko i 17.mai toget skal man bruke bunadssko. Nei til jakke! - Om det er kaldt ute kan man heller bruke ull under bunaden, man kan ikke ta en tilfeldig jakke over.

Hun er fullt klar over at bunad er et plagg med tradisjoner og mye historie.

Og Hjermind understreker at Saltenbunaden er en bunad på lik linje som de andre, og at hun er spent på mottakelsen.

– Bunaden er et veldig tradisjonsrikt plagg, tror du noen reagerer på at dere lanserer den fargerike Saltenbunaden?

MANGFOLD: Fra scenen forklarer Hjermind formålet og inspirasjonen bak hele prosjektet. Stikkordet er mangfold. NYSGJERRIG PUBLIKUM: Etter lanseringen kommer flere tilskuere bort for å se alle detaljene i drakten. KJÆRLIGHET FOR Norge: Det var bodømannen Arne Hjermind som fikk Dorthe nordover. Siden da har kjærligheten for norske folkedrakter bare vokst. «Sønnen» Amigo var også med på lansering.

– Vi har ikke fått noen negative reaksjoner så langt. Om noen mener at det ikke er greit skal vi stå i det.

Videre sier Hjermind:

– Men jeg tenker, hva er ikke greit med det? Det må jo være veldig positivt at det kommer noe nytt. Man kan selv velge: Ønsker jeg det, ønsker jeg det ikke? Det er helt opp til deg.

Dorthe Hjermind understreker at Saltenbunaden er et tilskudd og ikke en utskifting.

Hun håper at hennes bunad kan bidra til å gjøre bunadsamlingen mer mangfoldig.

Ikke beskyttet tittel

Etter lanseringen var det flere som hevdet at det riktige navnet ville være saltendrakt og ikke saltenbunad.

Mange tror at bunadsbegrepet er adskilt fra folkedrakt og festdrakt.

Ellen Øverland er bunadsekspert og produksjonsleder for Heimen Husfliden Oslo.

Ellen Øverland er bunadsekspert. Hun forteller at dette ikke stemmer:

– Ordet bunad betyr festplagg, bunad i seg selv er ikke noe beskyttet tittel, hevder Øverland.

Fakta om nasjonaldrakten Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK Ekspander/minimer faktaboks «Bunad» betyr festplagg, og er inspirert av folkedraktene.

Bunad er ingen beskyttet tittel. Man deler drakten inn i fem kategorier. Der kategori 1 er folkedrakter som har vært i tradisjon i mange århundrer som Hardangerbunad og Sætersdal.

Det finnes omtrent 450 bunader i Norge.

Omtrent 70% av norske kvinner eier en bunad.

Omtrent 20% menn eier en bunad, stadig flere menn bruker bunad.

Ser ikke behovet for enda en bunad

Fra før har Nordland fylke 3 folkedrakter: Hamarøy, Lofoten og den kjente Nordlandsbunaden.

Tove Holzmann er daglig leder for Norske Bunader Stavanger. Hun ser ikke behovet for flere bunader.

Tove Holzmann er daglig leder for Norske Bunader Stavanger.

Hun påpeker at nordmenn er veldig opptatt av bunadsarv og bunadstradisjoner.

– Det hender stadig at kundene sier de vil ha helt lik bunad som oldeforeldrene har. Eller at de vil ha en bunad som representerer familiens bakgrunn.

Selv om det dukker opp tilskudd holder nordmenn seg til de folkedraktene de kjenner til.

– Bunadstradisjon betyr mye for folk, forklarer Holzmann.

Marianne Lambersøy er daglig leder i Embla Bunader. De siste årene bedriften servert ny bunadsmote til det norske folk.

Marianne Lambersøy er daglig leder for Embla Bunader. Hun er svært positiv til det nyeste tilskuddet fra Salten.

Embla bunader har selv mottatt kritikk for nylanseringer på bunadsfeltet.

Hun har forståelse for at det kommer reaksjoner når det lanseres nyheter på et såpass tradisjonsrikt felt. Men det er bare bra, mener hun.

Hun understreker at det hovedsakelig er de gode gamle tradisjonsdraktene som selges. Men at de nye tilskuddene og trendene får mye oppmerksomhet.

– Det vitner om at bunaden er levende og at folk bryr seg. Når folk blir sinte eller glade viser det at de er engasjerte.

– Det kommer stadig nye tilskudd i form av tilbehør og bunader. Kan de opprinnelige tradisjonene forsvinne?

– Nei, kundene er opptatt av tradisjoner. Om de velger seg ut noe nytt til bunaden får de beskjed om det.