2-1 til Avaldsnes mot Arna-Bjørnar

Det ble hjemmeseier for Avaldsnes i kampen mot Arna-Bjørnar i Toppserien i ettermiddag. Olaug Tvedten og Anna Langås Jøsendal sørget dermed for at Avaldsnes rykket opp et hakk på tabellen, til en niende plass.