Fredag formiddag ruller de første russebussene inn i Kongeparken på Ålgård, snaut tre mil sør for Stavanger. Det er klar for det 36. «Landstreff Stavanger», og i år er landstreffet større enn noen gang.

Men blant dem som har ansvar for å drive selve Kongeparken og sørge for at karusellene snurrer, har det vært alt annet enn feststemning.

To sentrale personer i ledelsen har den siste tiden vært sykemeldte på grunn av arbeidssituasjonen i parken.

Etter det NRK forstår, har arbeidskonflikten i stor grad handlet om hvem som har – og har hatt – det daglige ansvaret i landets tredje største fornøyelsespark.

– Jeg er sykemeldt på grunn av arbeidsmiljøet rundt min stilling, bekreftet Therese Oddsen tirsdag denne uken.

Hun ble sommeren 2020 presentert som ny daglig leder i Kongeparken-selskapet Rogaland Fritidspark.

Therese Oddsen mener hun har vært daglig leder i Kongeparken i tre år. Nå slutter hun etter en personalkonflikt. Foto: Magnus Stokka / NRK

Uenighet om daglig leder

Først ble Therese Oddsen konstituert som sjef i parken i seks måneder ut 2020. Hennes rolle fra 2021, er stridens kjerne.

Kongeparkens eiere, Lund-konsernet, mener nemlig at hun aldri var daglig leder etter disse seks månedene, mens Oddsen mener hun deretter fikk stillingen permanent.

– I desember 2020 fikk jeg en ny kontrakt hvor jeg fortsatte som daglig leder, sier Oddsen, som mener hun har vært Kongeparkens daglige leder de siste tre årene.

For noen uker siden fikk imidlertid Oddsen beskjed om at parkens nye styreleder også skulle fungere som daglig leder.

Da startet konflikten som fikk et foreløpig punktum i dag:

– Therese Oddsen har sluttet i Rogaland Fritidspark AS/Kongeparken for å finne nye muligheter eksternt. Styreleder Trond Adland ønsker Therese lykke til videre og takker henne for innsatsen for Kongeparken, ikke minst gjennom den krevende pandemitiden, skriver pressekontakt for Lund Gruppen AS, Aasmund Lund i en e-post torsdag.

Kunngjøringen kom som svar på flere spørsmål NRK stilte konsernledelsen om Oddsens stilling.

Aasmund Lund eier 33 prosent av Rogaland Fritidspark AS (Kongeparken) og er pressetalsmann for Lund Gruppen AS. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hvem er sjef?

Det er Håkon Lund, broren til pressekontakt Aasmund Lund, som offisielt har vært registrert som daglig leder siden 2020.

Han har vært parkens ansikt utad i mange år og er en del av Lund-familien som siden 1997 har eid Kongeparken.

– Jeg har hatt stilling som daglig leder i Kongeparken, selv om Lund har stått registrert i Brønnøysundregistrene, sa Oddsen til NRK tirsdag.

Hun har også uttalt seg som daglig leder i parken til ulike medier gjennom tre år.

Håkon Lund har vært Kongeparkens ansikt utad, men er nå fjernet som daglig leder i parken. Foto: Pia Hetland / NRK

19. april i år – bare dager før det var klart for en ny sesong med karuseller og russ – skjedde det en ny endring:

Håkon Lund ble fjernet som daglig leder i Brønnøysundregistrene, og parken står i offisielle kanaler oppført uten en daglig leder.

Arbeidende styreleder

– Trond Adland er arbeidende styreleder i Rogaland Fritidspark. Håkon Lund har vært daglig leder siden 2009, med unntak av noen måneder i 2018 og 2019. Håkon Lund tiltrer ny rolle i konsernet som forretningsutvikler, opplyste pressekontakt Aasmund Lund tidligere denne uken - uten å nevne hun som selv mente hun var daglig leder i parken.

Therese Oddsen hadde et helt annet bilde av situasjonen:

– Jeg har ikke vært i dialog med styreleder Trond Adland, som jeg rapporterer til som daglig leder, om en ny kontrakt, og min nåværende kontrakt er ikke terminert, skrev Oddsen til NRK tirsdag.

15.000 russ kommer til Kongeparken i helgen. Foto: Arild Eskeland / NRK

Styres fra Bærum

Ledelsen av Kongeparken er nå flyttet til Snarøya, hvor den erfarne finansmannen og nyslåtte styrelederen Trond Adland har base. Adland har bakgrunn som administrerende direktør og gründer innen helseforsikring, tannlegeselskap, bank og konsulentbransjen.

Nå har han det formelle daglige ansvaret for parken som tar imot 15.000 russ til landstreff denne helgen.

Adland ble i slutten av november 2022 daglig leder i Lund Gruppen Holding. Dette selskapet er i all hovedsak eid av brødrene Håkon, Aasmund og Magnus Lund.

Lund Gruppen Holding kontrollerer Kongeparken-selskapet Rogaland Fritidspark og Landstreffet-selskapet Lund Gruppen Arrangement. Begge står hver mai bak Landstreffet i Stavanger, som for mange er høydepunktet i russetiden.

Fra Landstreffet i 2022. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Betrygger russen

I tillegg til stillingen som daglig leder i Lund-gruppen, har finansmannen Adland i løpet av vinteren blitt styreleder i samtlige av Lund-konsernets datterselskaper i Norge, inkludert fornøyelsesparken, russetreffet, Lunds tivoli og drifts- og eiendomsselskapene.

Aasmund Lund betrygger at helgens russetreff uansett vil gå etter planen:

– Vi har et fantastisk dyktig og erfarent driftsteam som er på plass gjennom landstreffhelgen, skriver Lund, som selv vil ha det stedlige ansvaret for parkdriften de neste dagene.

Selve russetreffet arrangeres av et søsterselskap til Kongeparken, der Magnus Lund er daglig leder.