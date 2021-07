10 av 14 omkomne brukte ikke redningsvest

– Disse tallene viser med all tydelighet hvor viktig det er å bruke redningsvest, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Redningsselskapet Eigil Andersen.

Det har de siste årene vært en nedgang i fritidsbåtulykker på årsbasis, fra et snitt på rundt 30 personer de siste årene, til totalt 20 omkomne i 2020.

Denne nedgangen har ikke vist seg i første halvår 2021, hvor det foreløpig er 14 omkomne i ulykker med fritidsbåt. Alle er menn. Dette viser tall fra Sjøfartsdirektoratet.

Vi har alle fått printet inn hvor viktig det er å bruke redningsvest når man skal på sjøen. Vestbruk er et av de viktigste forebyggende tiltakene for å redde liv på sjøen, men hele ti av de omkomne brukte ikke flyteutstyr.

– De aller fleste er flinke til å bruke redningsvest. Særlig etter at påbudet kom i 2016. Men det er viktig å ta forholdsregler når du er på sjøen, og tenke på egen og andres sikkerhet, sier Andersen.

Flere båter på sjøen kan være en av årsakene til at antall omkomne etter fritidsbåt-ulykker økte første halvår 2021. Foto: Nina kristiin Vraa / NRK

Bruk av vest kunne reddet flere

Sjøfartsdirektoratet tror at bruk av vest kunne ha reddet flere. Flyteutstyr ville uansett ha ført til at de forulykkede ville blitt funnet i etterkant av ulykka, og kunne spart flere familier fra uvissheten om hva som har skjedd.

– Det er først og fremst veldig trist. Å ha på seg redningsvest er ikke noen garanti for at du skal overleve, men det bedrer oddsen betraktelig, sier kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus.

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, mener menn over 40 år må endre holdningene sine når det kommer til bruk av redningsvest på sjøen. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Fire av de ti er fremdeles savnet.

– Om du faller i sjøen om vinteren vil du nok ikke overleve lenge uansett om du har på deg vest, men da blir du i alle fall funnet. Det gir mindre belastning for de rundt deg, sier han.

Menn over 40 er verstingene

Han er enig med Andersen i Redningsselskapet om at flere har blitt flinkere til å bruke redningsvest, men at det spesielt er en gruppe mennesker som har en lang vei og gå.

– Det er et flertall av menn over 40 år som ikke bruker vest. I helga har politiet hatt aksjoner flere steder i landet, hvor det har sett flere voksne som ikke bruker vest, sier han.

Hovedgrunnen til at folk ikke bruker vest, tror Aarhus handler om holdning.

– De tenker nok at de kjører fint og at de er vant med å være på sjøen. Men om du havner i sjøen uten redningsvest er det liten sjans for å komme seg opp i båten, sier han.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Redningsselskapet, Eigil Andersen, mener den lille økningen i antall ulykker i 2021, handler om at det er flere båter på sjøen. Foto: Redningsselskapet / Privat

Andersen mener at den lille økningen i antall ulykker i 2021, har en nokså enkel forklaring.

– Vi har hatt en eksplosiv økning i antall fritidsbåter, og har for lengst passert en million. Det finnes mange gamle og nye båtførere der ute. Det er tidvis mye trafikk, og på den måten er vel disse tallene også mulig å forklare i et slikt lys, sier Andersen.

Aarhus er skuffet over at den fine trenden ikke fortsatte i år.

– Hvert dødsfall på sjøen er ett for mye. Det er ikke høye tall, men vi hadde forventet at de skulle gå litt ned. Det er flere folk på sjøen. Det betyr at sannsynligheten for ulykker vil øke, sier han.

Flest ulykker i Agder

Flest ulykker skjedde i Agder, Vestland og Nordland med tre omkomne hver. Rogaland og Telemark hadde to omkomne, mens en person mistet livet i fritidsbåtulykke i Viken første halvår i år.

Snittalderen på disse er 58 år.

Den eldste omkomne var 78 år, mens den yngste var 17 år.

I tillegg mener Sjøfartsdirektoratet at det å bruke dødmannsknapp kan redde liv. Det finnes trådløse varianter som du kan ha rundt halsen, og som vil stoppe motoren om du faller over bord.

Sjøfartsdirektoratet øker arbeidet med sine trygghetskampanjer i månedene som kommer. Ansatte langs hele kysten skal ut å snakke med båtfolket om trygg bruk av fritidsbåt gjennom kampanjen «Trygg i båt».