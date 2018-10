Young Guns-medlem meldte seg etter drapsforsøk i Oslo

Et Young Guns-medlem har i over en måned vært etterlyst internasjonalt, etter det politiet karakteriserer som et drapsforsøk i Oslo i august i år.

28-åringen ble etter avhør siktet av politiet, men rømte trolig umiddelbart til utlandet. Ifølge VG skal han ha oppholdt seg i et annet skandinavisk land, før han onsdag meldte seg frivillig for politiet.

– Etter vedvarende trykk fra politiet, har nå den etterlyste meldt seg. Han fremstilles for fengsling i Oslo tingrett i dag, skriver politiet i en pressemelding.

Skyteepisoden fant sted om kvelden søndag 19. august ved Haugenstua i nord Oslo langs Østre Aker vei.

Det skal ha vært flere personer til stede både i bilen som ble beskutt og i bilen det ble skutt fra. Ingen personer ble skadet i skytingen.

Foranledningen til skyteepisoden skal ifølge NRKs kilder ha vært en krangel på et spisested i Oslo dagen i forveien.

Den 24. august ble mannen etterlyst med navn og bilde av politiet.

– Skytingen ikke gjeng-relatert

I forbindelse med etterlysningen uttalte Anne Alræk Solem, leder for seksjonen for alvorlig voldssaker i Oslo, at skytingen ikke var knyttet til gjengvirksomheten.

– Men vi ser ikke på dette som et oppgjør mellom kriminelle gjenger. Vi har en indikasjon på hva som kan være foranledningen, men vi ønsker ikke å gå ut med mer informasjon om dette nå, sier seksjonsleder for etterforskning av alvorlige voldssaker, uttalte Alræk Solem tidligere i år.

Vold og narkotikadommer

28-åringen er kjent for politiet fra før av. Han er tidligere dømt for både grov vold- og narkotikakriminalitet. Han er også dømt for flere brudd på veitrafikkloven.

Politiet sier at de vil begjære lukkede dører under fengslingsmøtet i Oslo tingrett. Mannens forsvarer, Cecilie Nakstad, har ikke besvart NRKs henvendelser.