Vil stoppe «vestkantfylla»

– Det er tilfeller hvor mødrene tar fram løveklørne hvis vi våger å spørre om legitimasjon på ungene deres hvis de er til stede.

VIS LEG: Marianne Snekkestad sier alle under 25 år må vise legitimasjon på Vinmonopolet. Foto: Knut Martin Løken

Marianne Snekkestad er ekspeditør på Vinmonopolet på kjøpesenteret CC Vest i bydel Ullern i Oslo. Hun forteller at flere foreldre prøver å kjøpe alkohol til barna sine.

Ingen NRK snakket med sa de hadde sendt barna på fest med en flaske vin. Men tall fra NOVA viser at dette skjer oftere på vestkanten enn i resten av Oslo.

Ny kampanje mot ungdomsfyll

– Vi vet at noen foreldre kjøper øl til barna sine, fordi de tror at det skal forhindre at de drikker sprit. Men erfaring og statistikk viser at disse ungdommene faktisk drikker mer.

Det sier førstebetjent ved ungdomsavsnittet på Majorstua politistasjon Johan Benitez.

En ny kampanje i bydelene Ullern og Nordre Aker oppfordrer foreldre på Oslo vest til å snakke med barna sine om rus og alkohol.

VIL HA KONTROLL: Felicia Broch (17) tror noen foreldre vil vite hva barna drikker. – Det kan funke, men også bli veldig dumt, for det er jo langing, og det er ikke lov. Foto: Knut Martin Løken

61 prosent av videregåendeelever i Ullern bydel sier de får lov å drikke alkohol av foreldrene sine. 54 prosent svarer det samme i Nordre Aker.

Det er høyere enn snittet i Oslo, som er på 48 prosent, viser rapporten "Ung i Oslo" fra 2015 (se faktaboks).

Noen av de spurte i undersøkelsen er også fylt 18 år.

16-åringer på champagne-frokost

Politiet forteller om 16-åringer på champagne-frokost på 17. mai, uten at foreldrene har noe problem med det. Festen fortsetter også etter at frokosten er over.

Johan Benitez sier politiet må stoppe fester med fulle ungdommer hver helg. Foto: Rytis Seskaitis

– Jeg så hvert fall ikke noe signal på at denne jenta hadde tenkt til å begynne å trappe ned da, sier Benitez.

Å rykke ut til hjemmefester med mindreårige som drikker er også vanlig kost. Politiet ber foreldre som kjøper alkohol til barna sine tenke seg om to ganger.

– Man må være 18 år for å kunne kjøpe og drikke alkohol. Standarden for fest og alkohol har vi allerede blitt enige om. Å opprettholde den er en god ide.

"Skål, ungen min!"

Ifølge rapport er en 87 prosent av ungdom i Nordre Aker og 88 prosent av ungdom i bydel Ullern fornøyde med foreldrene sine. Derfor har foreldre også en viktig rolle i det rusforebyggende arbeidet.

Unge lærer av foreldrenes vaner – på godt og vondt.

– I og med at ungdommene ser opp til foreldrene sine og ønsker å være som dem, da har man en kjempepåvirkningskraft. Også vet vi også at det man snakker mye om, det når inn, sier Tonje Tovik.

Tovik er koordinator for Salto, som jobber med rusforebygging, i bydel Ullern. Hun mener mor og far må snakke mer med barna sine om rus, og setter klare rammer for hva som er greit og ikke.