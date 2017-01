– Det er klasseforskjeller i tenåringsdrikking, i foreldredrikking og det er klasseforskjeller i oppdragelsesstil, sier Hilde Pape, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Hun har gjennomført en undersøkelse blant 18.000 ungdommer fra 82 skoler i 16 kommuner om ungdom og alkohol. Den viser at ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere enn ungdom ellers.

I aldersgruppen 13–14 år hadde 35 prosent med foreldre med lav utdanning drukket alkohol siste år, mot 23 prosent blant 13–14 åringer ellers. 17,5 prosent av 13–14 åringene med foreldre med lav utdanning hadde vært full det siste året, mot ti blant resten av 13–14 åringene.

DRIKKER FORAN BARNA: Foreldre med lav utdannelse og slapp oppdragerstil drikker seg også i større grad beruset foran barna sine. Foto: Ellen Omland / NRK

– Dette har antagelig å gjøre med forskjeller oppdragelsesstilen til foreldrene, sier Pape.

Foreldre i lavere sosiale lag følger i mindre grad opp barna sine med støtte og grensesetting rundt alkoholbruk. Aksepten for at tenåringer drikker alkohol var større.

– De drakk seg også i større grad beruset foran sine egne tenåringsbarn, sier Pape.

– Foreldre viktig for å sette grenser

– 15 – 16 år!

Svarene kommer kjapt fra elevene ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg på spørsmål om når de drakk alkohol først gang.

Tønsberg kommune er som en av 16 kommuner med i undersøkelsen. En tidligere undersøkelse viser at ungdom i høyere sosiale lag drikker mer enn ungdom ellers, men denne favnet bare Oslo-ungdom.

I undersøkelsen til Pape er ingen større byer med.

– Det er foreldrene som har ansvaret for å få barna til å følge normer og regler i samfunnet, sier Elias Wahl Sandvold.

– FORELDRENE HAR ANSVARET: Elias Wahl Sandvold var 15 år første gang han drakk alkohol. Han mener foreldre har ansvaret for barnas alkoholbruk. Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Han er 18 år og var 15 år første gang han drakk alkohol.

– Det er viktig at foreldrene setter grenser for har du først brutt en lov nå du har fått lov av foreldrene er det ikke like stor terskel å bryte en annen lov, sier Wahl Sandvold.

– Urovekkende

– Det er klart det er urovekkende funn i undersøkelsen, sier Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

UROVEKKENDE: Professor Willy Pedersen mener funnene i undersøkelsen er urovekkende. Foto: Ellen Omland / NRK

– Det er en lang tradisjon som viser at fattigdom og sosiale problemer går i sosial arv mellom generasjonene, sier Pedersen.

Det at denne gruppen fester seg så pass tidlig med et problematisk forhold til alkohol er urovekkende, og at vi ser konturene av et fattigdomsproblem.

Selv om det ikke dreier seg om en stor gruppe foreldre, mener Pedersen likevel at det er viktig å følge opp.

– Vi aner nok her noen problemer i denne lille gruppen som ikke får del i utdanning og trygge jobber, sier Pedersen.