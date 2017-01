Byrådet ønsker at de elevene som søker seg til en toppidrettslinje skal bli vurdert ut fra ferdigheter i tillegg til karakterer.

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) vil at også idrettstalenter med lavere karakterer skal få muligheten til å gå toppidrettslinjer på videregående skoler. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

– Vi mener at det offentlige skolesystemet må være så mangfoldig som mulig og at sosial bakgrunn og økonomi ikke skal være avgjørende for å kunne utvikle dine talenter, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

I dag blir alle søkere til idrettslinjene i Oslo vurdert kun ut fra karakterer, og kravet har lenge vært høyt.

Hvis du har et stort idrettstalent, men ikke så gode karakterer, har eneste mulighet til å kunne ta toppidrett som programfag vært på privatskoler som Wang og Norges Toppidrettsgymnas (NTG).

Et skoleår på Wang videregående skole koster i dag 23000 kroner, mens du må ut med 24510 kroner for et år på NTG.

Privatskole ikke mulig for alle

Elisabeth Thorstensen kom inn på idrettslinjen på Nydalen videregående skole kun basert på karakterene hennes. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Det nye opptakssystemet skal være på plass ved idrettslinjene på Persbråten og Nydalen videregående skoler til høsten 2017, håper byrådet. I tillegg vil de innføre det på skolen som bygges på Valle Hovin.

På Nydalen vgs har idrettselevene kommet inn basert kun på karakterer, men de er positive til at ferdigheter også skal spille en rolle i vurderingen.

– Det er veldig bra at flere får muligheten til å være med på dette opplegget, mener Elisabeth Thorstensen.

Medelev Bjørn Anders Flågen påpeker at ikke alle kan betale kan betale for tilbudet som finnes ved privatskolene.

– Jeg synes det er flott at de også kan få et tilbud, for eksempel her, sier Flågen.

Stor etterspørsel

Toppidrettssjef Håvard R.F. Johansen ved Wang videregående skole sier det er stor etterspørsel etter kombinasjonen av toppidrett og skole. Foto: Wang videregående skole

Toppidrettssjef Håvard R.F. Johansen ved Wang videregående skole sier at de er positive til at Oslo kommune vil åpne tilbudet sitt for flere.

– Det er mange gode idrettsutøvere som dessverre ikke kommer inn på Wang fordi det er så mange som ønsker denne kombinasjonen, mener Johansen.

Han forteller at Wang før inneværende skoleår hadde 550 søkere til 135 plasser på sitt toppidrettstilbud for Vg1.

– At det er behov for denne typen tilbud er det ingen tvil om.

Avhenger av kunnskapsministeren

Om det nye skoleinntaket i det hele tatt blir noe av og i så fall hvordan det skal fungere er det imidlertid ikke politikerne i Oslo som bestemmer, det er opp til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Skolebyråd Dahl innrømmer at hun ennå ikke har snakket med ministeren.

– Det har vi ikke, men vi har stor tro på at han også ønsker en offentlig skole som sikrer at alle, uavhengig av bakgrunn, kan utvikle sine talenter, sier hun.