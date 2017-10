Venninne av Romsås-kvinne: – Hun var der for meg

Familie og venner av de tre kvinnene som døde på Romsås samlet seg i Sofienberg menighetshus i Oslo fredag ettermiddag. Det er tent lys og pyntet med blomster til minne om moren (69) og de to døtrene på 28 og 35 år som ble funnet døde i drabantbyen.

Flere gråter og folk klemmer hverandre. Mange er borte og kondolerer til faren til den yngste kvinnen.

Sofienberg menighetshus er åpent hele helgen for minnesamvær. Foto: Bård Nafstad / NRK

Få har hatt kontakt med de avdøde kvinnene, men eritreerne har tradisjon for å samles når noen i miljøet har gått bort. Det er åpent hus hele helgen.

Faren forstår ikke

I menighetshuset møter vi Yohannes Zegayt. Han er faren til til Rebiba, den yngste av de to søstrene. Hun ble 28 år gammel. Faren forteller at de reiste rundt i Europa sammen og var to ganger i Eritrea.

– Hun var en morsom jente, veldig glad.

– Hun gikk to år på sykepleiestudiet, men tok en pause da hun var 21, forteller faren til NRK. Han sier at datteren senere sluttet å ta telefonen når han ringte.

– Hva tenker du om det som har skjedd nå?

– Det er veldig trist. Jeg forstår ikke hva som har skjedd, sier Yohannes Zegayt.

– En av mine første venninner

NRK har også snakket med flere venninner av den eldste søsteren. To av dem er sterkt preget av å ha mistet en nær barndomsvenninne.

Theras Mehari minnes sin døde venninne. Foto: Truls Antonsen / NRK

– Jeg ble kjent med Nadia på Svarttjern barneskole i andre klasse. Hun var en veldig søt jente, morsom, kreativ og hadde stor gjennomføringsevne, sier Theras Mehari til NRK.

En annen venninne, som av hensyn til sin egen arbeidssituasjon vil være anonym, ble kjent med kvinnen da begge bodde på Romsås.

– Hun var en av mine første venninner der. En herlig og imøtekommende jente, som fikk meg til å bli kjent med andre rundt henne også. Hun var der for meg og tok meg veldig godt imot. Hun elsket musikk, og det forbinder jeg veldig med henne, forteller venninnen.

Den ene venninnen ønsker å være anonym når hun forteller. Foto: Truls Antonsen / NRK

Levde isolert

Både familie og bekjente av kvinnene har fortalt at de isolerte seg fra omverdenen.

– De siste ti årene hadde vi ikke kontakt med dem. De åpnet ikke døren for noen. Det var en kjent sak, fortalte en kusine til NRK denne uka.

Moren og den eldste datteren kom til Norge som flyktninger fra Eritrea på 1980-tallet, og den yngste datteren var norsk-eritreer. Mange i det eritreiske miljøet i Oslo ønsket å komme i kontakt med familien, har bekjente fortalt. I sommer besøkte Bereket Abraham og Solomon Habtay kvinnene i leiligheten deres på Romsås.

Solomon Habtay og Bereket Abraham kjente kvinnene på Romsås. Foto: Mathias Ogre / NRK

– Vi var heldige. Det var veldig sjelden noen fikk komme inn på dem, sa Abraham. Han oppsøkte boligen også to ganger senere, men da fikk han ikke kontakt med kvinnene.

Politiets tre teorier

Politiet kan ikke fastslå nøyaktig når de tre kvinnene døde, men anslår at det skjedde på sensommeren. Abraham og Habtay var antagelig blant de siste som så kvinnene i live.

– Det er tragisk, det er sjokk. Vi er helt knust, vi har ikke ord, sier de.

Tirsdag sa politiet til NRK at de har tre teorier om dødsårsaken: De tror kvinnene kan ha dødd av forgiftning, sykdom eller avmagring. Politiet har ikke mistanke om at det ligger noe kriminelt bak dødsfallene.

Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt flere svar. Politiet har heller ikke funnet noe i leiligheten som tilsier at kvinnene har spist noe og blitt forgiftet.