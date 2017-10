Tre nabokvinner døde: – Føler jeg skulle hjulpet dem

En finværsdag i juli satt Stubberud på verandaen sin og hørte naboene prate sammen, forteller hun.

– De kosa seg der oppe. Det er det siste jeg har hørt fra dem, sier Stubberud til NRK tirsdag.

Tre av naboene hennes har trolig ligget døde i leiligheten over henne, i ei blokk på Romsås i Oslo, siden sensommeren.

Flere melder at de avdøde kvinnene, en mor på 69 år og hennes to døtre på henholdsvis 35 år og 28 år, holdt seg mye for seg selv.

– Jeg har reagert på at det har vært veldig stille en periode og at alle gardinene på kjøkkensida var dratt for, sier Stubberud.

Da hun hørte om tragedien i etasjen over tenkte hun at hun burde hjulpet naboene sine.

– Det er grusomt. Jeg tar det veldig hardt innpå meg, for jeg føler jeg skulle gjort noe for dem. Hjulpet dem. Jeg synes det er veldig ekkelt og trist, sier hun.

Politiet har tidligere sagt at en av deres teorier er at familien ikke har oppsøkt hjelp, selv om de har hatt behov for det.

Naboen: – Jeg vet hun ønska å bli sykepleier

Det var i denne blokka på Romsås at tre kvinner ble funnet døde forrige torsdag, etter at ansatte og naboer slo alarm. Ingen skal ha sett kvinnene siden sommeren. Foto: Roy Pettersen / NRK

Stubberud forteller at hun stadig prøvde å ta kontakt med kvinnene, men sier det var vanskelig å få kontakt.

– De ville ha lite kontakt. Men de har jo bodd her lenge så vi har jo prata når jeg har sett dem i gangen. Jeg prøvde å ta kontakt, men jeg tror ikke de hadde noe lyst, sier hun.

Stubberud forteller særlig om den yngste kvinnen av de tre avdøde. «Ei kjempegod jente», sier hun.

– Hun var flink og veldig hyggelig når jeg fikk prata med ho.

– Jeg har hørt at hun hadde veldig gode karakterer. Og jeg vet at hun ønska å bli sykepleier, men jeg vet ikke om det ble noe av, sier naboen.

Politiet: «Spesielt og uvanlig»

Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo sier til NRK tirsdag ettermiddag at dødsårsaken ikke er klar, men bekrefter at politiet jobber etter flere hypoteser. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Moren og de to døtrene bodde sammen i en leilighet på Romsås. Alle tre er norske statsborgere med afrikansk opprinnelse. Kvinnene ble funnet etter at naboer og ansatte i Oslo kommune slo alarm. Ingen skal ha sett kvinnene siden sommeren. Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo sier dette er en spesiell sak.

– Jeg vil ikke gå inn på noen rangering. Men det er så klart spesielt og uvanlig i Oslo at tre personer blir funnet døde samtidig i en leilighet, sier Moen.

Politiet har i dag fått bekrefta identiteten til de tre avdøde. Dødsårsaken er ikke klar.

– Vi må avvente den endelig obduksjonsrapporten, sier Moen, men bekrefter at politiet jobber med flere hypoteser.

– Det kan være forgiftning, avmagring og det kan være sykdom, sier Moen til NRK.