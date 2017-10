Kjente de tre avdøde kvinnene: – Vi prøvde å hjelpe

– Jeg ble knust da jeg hørte hva som hadde skjedd.

Bereket Abraham og Solomon Habtay er tydelig preget når de forteller om siste gang de så moren (69) og de to døtrene (35 og 28) før de ble funnet døde på Romsås fredag forrige uke.

Moren og den eldste datteren kom til Norge som flyktninger fra Eritrea på 80-tallet, og den yngste datteren var norsk-eritreer. Habtay og Abraham forteller at mange i det eritreiske miljøet i Oslo ønsket å komme i kontakt med familien, som levde et isolert liv.

De anslår at det var en kveld i slutten av juni de besøkte kvinnene i leiligheten på Romsås.

– Vi var heldige. Det var veldig sjelden noen fikk komme inn på dem, sier Abraham.

De forteller at besøket var hyggelig, og at det var lite som tydet på at noe var galt. Samme kveld avtalte de med den yngste datteren at de skulle oppsøke Nav.

– Hun ville gjerne ut i arbeidslivet, og den kvelden sa hun at hun ville jobbe i barnehage, sier Habtay.

Dagen etter dro Abraham tilbake for å møte kvinnen. Men da han banket på døra, fikk han ikke noe svar.

– Før jeg banket på hørte jeg at det var noen i leiligheten, men ingen åpnet. Jeg banket og ropte, men ingen svarte, sier Abraham.

En uke senere forsøkte Abraham å besøke leiligheten på nytt, men han fikk ikke svar da heller.

Politiet kan ikke fastslå nøyaktig når de tre kvinnene døde, men anslår at det skjedde på sensommeren. Abraham og Habtay var antageligvis blant de siste som så kvinnene i live.

– Det er tragisk, det er sjokk. Vi er helt knust, vi har ikke ord, sier de.

I sjokk

Det eritreiske miljøet er nå sterkt preget av det som har skjedd. Flere NRK har snakket med sier de er svært lei seg, og spør seg selv hva de kunne gjort for å hjelpe de tre kvinnene.

– Mange har forsøkt, spesielt det eritreiske miljøet på Romsås har prøvd å komme i kontakt med dem, men det har vært vanskelig, sier Abraham.

Miljøet var lenge bekymret, og snakket flere ganger sammen, blant annet i kirkemøter, om hva de kunne gjøre.

– Men de åpnet nesten aldri døren når jeg prøvde å komme på besøk. Jeg ville hjelpe, men det var vanskelig å holde kontakten, sier Habtay.

Politiets tre teorier

Tirsdag sa politiet til NRK at de har tre teorier på nåværende tidspunkt. De tror at kvinnene kan ha dødd av forgiftning, sykdom eller avmagring.

Det er foretatt en foreløpig obduksjon som ikke har gitt politiet flere svar. Politiet har ikke funnet noe i leiligheten på Romsås som tilsier at de har spist noe og fått en forgiftning.

– Det fremstår uforklarlig, sier Moen.