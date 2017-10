Tre kvinner funnet døde: – Har ligget der siden sommeren

Moren var i slutten av 60-årene, mens døtrene var i 30-årene og slutten av 20-årene.

De tre kvinnene ble funnet torsdag etter at ansatte i Oslo kommune og naboer slo alarm.

Ingen hadde sett noe til kvinnene siden i sommer.

– Da politiet tok seg inn i leiligheten på Romsås fant de kvinnene døde og uten spor etter noe mistenkelig. Der virket det fredfullt og rolig. Det var ingen tegn til noen kriminelle handlinger, sier politioverbetjent Kjetil Moen ved Voldsavsnittet i Oslo politidistrikt.

Politiet tror moren og døtrene døde en gang på sensommeren.

Det var VG som først meldte at kvinnene ble funnet døde i forrige uke.

Prøver å finne dødsårsak

Kvinnene ble sendt til obduksjon dagen etter. Noen endelig dødsårsak ble ikke avklart der, så politiet avventer den endelige obduksjonsrapporten.

– Vi vet ikke hva dødsårsaker er ennå, om det for eksempel kan være forgiftning eller sykdom. Vi kan ikke utelukke noe, sier Moen til NRK.

Kvinnene skal ikke ha hatt noen ytre skader.

ETTERFORSKER: – De bar preg av å ha ligget lenge, opplyser politioverbetjent Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Levde isolert og alene

Moren og de to døtrene bodde sammen i en leilighet på Romsås. Alle tre er norske statsborgere med afrikansk opprinnelse.

– Vi har kontaktet naboene, som beskriver de som en familie som har levd isolert og holdt seg for seg selv. De har ikke hatt noen omgangskrets eller kontakt med andre, forteller politioverbetjenten til NRK.

Politiet har en teori om at familien ikke har oppsøkt hjelp, selv om de har hatt behov for det.

Har vært i kontakt med far

– Vi prøver å finne ut mer om historikken og bakgrunnen til de avdøde. De er ukjente for politiet fra før av og vi vet svært lite om dem per nå.

Politiet har også vært i kontakt med faren til de to avdøde kvinnene i 20- og 30-årene.

– Han har ikke hatt kontakt med denne familien på lang tid, sier Moen.

Lokalmiljø i sjokk

På Romsås er mange naboer og beboere svært opprørte over nyheten om at de tre kvinnene har ligget døde så lenge, uten at noen har oppdaget det.

– Jeg synes det er veldig skremmende, særlig hvis de ikke har fått den oppfølgingen de trenger. Dette er noe vi snakker om mye om på Romsås i dag, forteller Torunn Knutsen til NRK.

Torunn Knutsen håper politiet kommer til bunns i hva som har skjedd. Foto: Nadir Alam / NRK

– Det er fryktelig å vite at folk har ligget døde i bydelen din i flere måneder uten at noen vet det.

Ruchelle Midtgård bor også på Romsås, og beskriver nyheten som forferdelig.

– Det kom som et sjokk for oss. Dette er et rolig område, hvor folk kjenner hverandre godt. Det er utrolig dårlig at de har ligget så lenge uten at noen har reagert eller gjort noe for å finne de før det var for sent, sier Midtgård.

SJOKK: Ruchelle Midtgård synes det er forferdelig at de tre kvinnene har ligget døde i mange måneder uten at noen har oppdaget det. Foto: Nadir Alam / NRK

– Mistenkelig lukt i oppgangen

– Meg bekjent, så var det styrelederen i den aktuelle gården som kontaktet Nav. Den Nav-ansatte mistenkte at det kunne være snakk om dødsfall, på bakgrunn av at styrelederen hadde nevnt en mistenkelig lukt i oppgangen, sier bydelsdirektør, Øystein Eriksen Søreide.

Derfor kontaktet Nav politiet, som så tok seg inn i leiligheten.

Søreide sier de har fått bekreftet at de avdøde bodde i en kommunal leilighet.

– Det er så vidt vi vet det eneste kontaktpunktet med kommunen eller bydelen de siste årene. Vi er ikke kjent med at de har fått andre tjenester fra bydelen eller kommunen på mange år, sier han.