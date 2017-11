Tusenfryd må betale 300.000 i bot etter arbeidsulykke

30. juli 2015 jobbet sommervikaren på attraksjonen «Supersplash». Han tråkket feil i et usikret hull og ble truffet av en av vognene. Benet kom i klem og han ble fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse. Legene greide å berge benet, men han lever i dag med varige skader etter ulykken.

– Han har en viss funksjon i beinet, men ulykken preger ham og har satt han tilbake medisinsk. Han har også mistet mye skolegang på grunn av dette, sier Christian Lundin, den unge mannens bistandsadvokat.

Henrik Wright mistet nesten benet i arbeidsulykken på Tusenfryd. I dag sliter han fortsatt med senskader. Foto: Privat

Kranglet om ansvar

Henrik Wright på sykehuset etter ulykken. Foto: Privat

Etter ulykken ble det satt i gang politietterforskning, men saken ble henlagt. Bistandsadvokat Lundin klaget på dette til Statsadvokaten i fjor og saken ble gjenopptatt.

I klagen står det at sikkerheten ved arbeidsplassen ikke ble ivaretatt. Lundin mente at de ansatte ble oppfordret til å gjøre det morsomst mulig for gjestene ved å gi dem en «high five» før turen.

Tusenfryd har i samtaler med Arbeidstilsynet på ulykkesdagen sagt at de var kjent med tradisjonen.

– Min klient opplevde at Tusenfryd påstod at denne «high five»-gesten, som var årsaken til ulykken, var noe han hadde funnet på selv, sier Lundin.

Politiet konkluderer med at det var Tusenfryd sine ledere som hadde oppfordret operatørene til å gi gjestene «high five», og ilegger fornøyelsesparken en bot på 300.000 kroner.

Vil ikke la seg intervjue

Samtidig mener også politiet at parkens sikkerhetsinstruks ikke var godt nok kjent blant de ansatte, slik at de ikke var oppmerksomme på faren ved å være nær attraksjonens vogn når den kjørte. Tusenfryd har heller ikke sørget for tiltak som kan redusere risikoen, skriver politiet i forelegget.

Tusenfryd ønsker ikke å la seg intervjue, men skriver følgende i en e-post til NRK:

«Vi registrerer at myndighetene har endret oppfatning i saken etter først å ha vurdert saksforholdet i ett år og konkludert i november 2016 med at det ikke forelå noe grunnlag for dette. Vi har nettopp mottatt dokumentasjon, og har foreløpig således ikke hatt tid til å gjennomgå grunnlaget for de vurderingene som nå foreligger.»

Sommervikaren og fornøyelsesparken har tidligere blitt enige om erstatning.