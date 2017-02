Trapper opp kampen mot kameraovervåking på utesteder

– Vi får en del tips fra ansatte, besøkende og skjenkekontrollører, så vi sitter med et sterkt inntrykk av at kameraovervåking er et stort problem og et økende problem, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Tobias Judin.

Tobias Judin i Datatilsynet ser alvorlig på de mange tipsene de får om ulovlig kameraovervåking. Foto: Kari Laumann / Datatilsynet

– Det kan for eksempel være en ansatt som føler at arbeidsgiver overvåker hvordan de blander drinker eller tar imot penger.

Nå kan noen av utestedene som tilsynet har fått tips om, vente seg et kontrollbesøk. Et besøk som kan bli dyrt, dersom reglene er brutt. For to år siden fikk et Oslo-utested 150.000 kroner i bot for omfattende og ulovlig kameraovervåking.

Det skal veldig mye til for å få lov til å filme på et utested.

– Når når man er på et utested har man en høy berettiget forventning om et privatliv. I praksis tillater vi ikke overvåking på dansegulv eller i barer, hverken foran eller bak baren, sier Judin.

– Et ubetinget tja

Bo Vivike eier seks utesteder i Oslo og Stavanger, og ser klare fordeler ved kameraovervåking.

Utelivsbaron Bo Vivike mener kameraovervåking kan forebygge problemer på et sted. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

– For vår del bruker vi det mest som dokumentasjon når det skjer episoder som tyverier og konflikter. Da kan man gå tilbake for å se, og kanskje identifisere folk i ettertid.

Vivike har også inntrykk av at politiet setter pris på overvåkingen. Han presiserer likevel at det er ytterst sjelden at opptakene blir sett på og brukt.

– Føler du deg trygg på at dere følger reglene for kameraovervåking?

– Jeg vil si et ubetinget tja.. Det er mulig Datatilsynet synes vi har litt flere kameraer enn det som er nødvendig. Men vi har meldt inn alle til tilsynet, altså.

Lov å overvåke køen

Restauranteieren forstår at enkelte gjester ikke liker tanken på å være overvåket når de er på byen, men mener hovedintensjonen er å ivareta sikkerheten for gjestene.

Og nettopp av hensyn til sikkerheten har Datatilsynet tillatt kameraer noen steder, for eksempel utenfor og i køen, der det kan oppstå farlige situasjoner.

Datatilsynet kan ikke si noe sikkert om hvor mange utesteder som nå kan vente seg tilsynsbesøk.

Selv om det er to år siden et utested sist fikk en bot for ulovlig kamerabruk, går ikke juridisk rådgiver Tobias Judin med på at området har vært nedprioritert.

– Vi følger med på forskjellige steder og bransjer som driver med dette. Men i år er utesteder et satsingsfelt.