To trikker kolliderte på Grünerløkka

En trikk kjørte inn i en annen trikk bakfra på Olaf Ryes plass i Oslo.

En kvinne i 40-årene og en kvinne i 70-årene ble lettere skadd, opplyser politiet.

Kvinnene var passasjerer på trikken. De ble kjørt til legevakta for sjekk.

Vinduene på trikken fikk store skader i kollisjonen. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Vi fikk en melding litt over klokka 10 om at to trikker hadde kollidert. Vi sendte alle nødetater til stedet, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Kan bli forsinkelser

Rundt klokken 11.30 opplyste Sporveien om at trikkene var fjernet, og at trafikken var i gang igjen.

– Passasjerer må påregne noe forsinkelser på linje 11, 12, 13 og 17 i en tid framover, sier Ina Helen Østby, pressevakt i Sporveien.

Uklart hva som er årsaken til ulykken

– Vi jobber nå med å finne ut hvorfor dette skjedde, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland.

Trikkene fikk store skader etter kollisjonen torsdag formiddag. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Det pågår for tiden anleggsarbeid på trikkeskinnene på Grünerløkka, men Jørundland vil ikke spekulere i om dette kan være årsak til ulykken.

Innsatsleder ber trikkepassasjerer som kan vite noe om årsaken til ulykken om å ta kontakt med politiet.