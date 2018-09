Tilbyr å fjerne kviser og sår fra barnehagefoto

– Ungen min er flott som den er. Jeg håper dette er en glipp, sier Tonje Brenna.

Hun har som mange andre foreldre fått tilbud om å ta bilder gjennom barnehagen i høst. I skjemaet som distribueres via barnehagen, kan foresatte krysse av for om de ønsker at bildet skal retusjeres, altså om fotofirmaet skal fjerne sår, kviser, blåmerker, snørr eller matrester fra bildene.

Tonje Brenna er kritisk til retusjering av barnebilder. Foto: Fredrikstad Medieverksted

Brenna er mamma til fire år gamle Emil, som går i Jessheim barnehage. Hun er også gruppeleder for Arbeiderpartiet i Akershus fylkesting.

– Det er jo helt hårreisende at i et samfunn hvor alt allerede er så glanset og retusjert, så skal vi begynne å retusjere ungene våre, mener Brenna.

– Ja til snørr og kviser

Brenna mener dette er et signal vi ikke bør sende til barn.

Skal vi virkelig uttrykke overfor de aller yngste ungene våre at utseendet deres må fikses på når vi tar bilder av dem? Ærlig talt, hva er det for noe!? Fra Tonje Brennas Facebook-innlegg

– Noe av det vakreste som finnes er barna våre. Med retusjering tror jeg vi er på vei i helt feil retning. Snørr, kviser og blåmerker er en naturlig del av det å være barn. Det skal selvfølgelig være med på bildet, hvis det er der når bildet blir tatt, mener hun.

Får klager

Fotoselskapet sier de spør om retusjering fordi de får klager i ettertid hvis det ikke blir gjort.

Ifølge daglig leder i Studio G Fotografene, Gisle Lian Olsen, fjerner de aldri noe varig, som for eksempel føflekker.

– Vi skal ikke endre på skaperverket. Men hvis barna har snørr i nesa, brunost mellom tennene eller en kul i pannen, er det ofte foreldre blir forbannet på oss hvis de ikke har hatt muligheten til å fjerne dette på forhånd, sier Olsen.

Brenna mener alle som vil, kan retusjere bildene sine, men at det er annerledes når tilbudet kommer gjennom barnehagen.

– Jeg har kontaktet barnehagen. Jeg vil gjerne at selskapet som tilbyr dette skal si at de ikke vil tilby dette i fremtiden, sier Brenna.

Olsen innrømmer at formuleringen kunne ha vært annerledes.

– Vi prøver å gjøre en god jobb. Noen synes en kul i panna er et søtt minne, mens andre ikke vil gi et sånt bilde til bestemor i julegave.

Sier opp avtalen

– Dette er kjempeleit og flaut, sier styrer Hilde Kværner i Jessheim barnehage. Hun sier det er en glipp at de ikke var mer kritiske til teksten i bestillingsskjemaet.

Jessheim barnehage beklager at de ikke var mer kritiske. Foto: Fra Ullensaker kommunes nettsider

– Jeg har sett responsen på Facebook og det er flott at folk engasjerer seg. Skjønnhetsregulering og retusjering er holdninger i tiden, som det er greit med fokus på. Jeg skal møte barnehagesjefen i dag og ønsker å avlyse avtalen, sier Kværner.

Litt senere onsdag formiddag opplyser Ullensaker kommune, der barnehagen ligger, at de sier opp avtalen.

– Ullensaker kommune har dessverre ikke kvalitetssikret skjemaet fra fotografen. Det er vi lei oss for. Dette er ikke en type holdninger Ullensakers kommunale barnehager stiller seg bak, skriver Yngve Rønning, kommunaldirektør for skole og barnehage i Ullensaker kommune i en epost til NRK.

Ullensaker vil nå se på hele ordningen med barnehage- og skolefoto.

– Det er veldig synd, sier Gisle Lian Olsen i fotofirmaet. Han sier retusjeringen er et tilbud basert på erfaring gjennom mange år, der noen foreldre ikke vil ha bilder med snørr, sår, kviser eller lignende.

– Jeg presiserer at vi aldri redigerer varige ting som føflekker, sier Olsen.

Etter at saken ble publisert har Ullensaker kommune sagt opp avtalen, og saken er oppdatert med kommentar fra kommunaldirektør Yngve Rønning.