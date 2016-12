Ti tatt etter slåsskamper med kniv og machete

På politistasjonen på Grønland i Oslo viser politiet frem noen av våpnene de har beslaglagt etter at de gikk inn for å ta en gjeng som i en lengre periode har skapt utrygghet i hovedstaden.

Leder for innsatsgruppen i Oslo-politiet, Tor Erik Hoøen. Foto: Edin Babic / NRK

– Dette er en 50 centimeter lang machete som ble brukt i en av voldssakene, sier leder for innsatsgruppen i Oslo-politiet, Tor Erik Hoøen.

Han viser også frem en mindre kniv. Begge har blodflekker på seg. Politiet har også beslaglagt andre slagvåpen og i flasker.

Seks grove voldsepisoder på en drøy uke

I slutten av oktober i år rykket politiet ut på seks grove voldsepisoder i løpet av bare åtte dager.

– De var såpass alvorlige at vi satte ned et eget prosjekt som bare jobbet med disse sakene, sier Hoøen.

Det ga resultater. Nå er ti personer pågrepet og varetektsfengslet, siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette.

Flere av twitter-meldingene som politiet la ut i oktober, beskriver voldshendelsene:

– De pågrepne er i alderen 18 til 30 år, de holder til området rundt Grønland og de fleste av dem er kjent av politiet fra før, sier innsatslederen.

Den intense etterforskningen av disse sakene er et ledd i politiets satsing på forebygging og bekjemping av denne type kriminalitet.

– Vi har hatt fokus på god kvalitet gjennom hele etterforskningen. Vi har jobbet tett med analyse, etterforskere og påtale. Vi har vært en gruppe som har fungert godt, og det har vært avgjørende, sier Tor Erik Hoøen.

Frykter de siktede skal påvirke sentrale vitner

En av de pågrepne ble i forrige uke fremstilt for fengslingsforlengelse i Oslo tingrett og må sitte fire nye uker i varetekt.

Linda Marie Robbestad, politiadvokat i Oslo-politiet. Foto: Edin Babic / NRK

– Vi mener det er fare for at de vil kunne prøve å påvirke bevis, blant annet ved å påvirke sentrale vitner i saken. Vi har også noen som sitter pågrepet fordi vi mener det er fare for at de vil gjøre tilsvarende hendelser igjen, sier Linda Marie Robbestad, politiadvokat i Oslo-politiet.

Nå kan de siktede ende opp i retten allerede neste vår.

– Vi vil fortsette å etterforske disse sakene med full styrke. Spørsmålet om tiltale vil mest sannsynlig være avklart på nyåret, også vil flere av sakene kunne føres for retten i løpet av våren neste år, sier Robbestad.

NRK har vært i kontakt med forsvareren til den varetektsfengslede mannen. Han har foreløpig ingen kommentarer til saken.