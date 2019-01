Søppelhus havner i retten

– Leiligheten vi skal inn i nå er den aller verste, sier Marianne Mikkelsen og vrir nøkkelen om i en blå ytterdør.

Inne i entreen er det mørkt, tomt, og en svak eim av mugg svever over gulvet. Det er likevel ikke mugg hun tenker på, men gassene fra den underjordiske fyllingen som ligger helt inntil bygningen.

– Eieren ble så dårlig av å bo her at styret måtte presse kommunen til å skaffe ham et midlertidig husvære, forklarer Mikkelsen. Hun er styreleder i borettslaget Lillehaugen og har påtatt seg å slippe inn takstmannen.

Takstmann Sten Børge Olsen på befaring i leilighet ved søppeldeponi. Denne leiligheten hadde så store problemer med søppelgass at eieren måtte flytte ut, opplyser borettslags-leder Marianne Mikkelsen. Foto: Nadir Alam / NRK

Hun forteller at en tekniker som skulle måle gass i leiligheten selv ble uvel etter kort tid innendørs.

Blir ubeboelig

Nå er den en av totalt 22 leiligheter som skal innløses av kommunen. Dette ble i november vedtatt av kommunestyret i Skedsmo. Bakgrunnen er at kommunen innrømmer at leilighetene blir ubeboelige i de to årene det tar kommunen å grave opp vann-, kloakk- og ledningsnettet, i et forsøk på å hindre at eksplosiv gass fra fyllinga skal nå boligfeltet.

Beboerne skal få en pris hvor det ses bort fra alle problemene i leilighetene, som skjevheter og innsig av søppelgass.

Det skal ikke trekke ned prisen at det siger gass fra fyllinga inn i toromsleiligheten, men beboere og kommune er ikke enig i hvordan kjøpesummen skal bestemmes. Foto: Nadir Alam / NRK

Men samtidig som takstmennene har begynt arbeidet med å sette pris på boligene – er det strid og forvirring om hvilke erstatningsregler som skal gjelde.

Beboerne mener kommunen prøver å unndra seg den mest riktige måten å regne innløsningsprisen på.

Boligeierne må få bli løst ut til en pris som setter dem i stand til å kjøpe seg noe tilsvarende, mener styreleder for Lillehaugen borettslag i Skedsmo, Marianne Mikkelsen. Foto: Nadir Alam / NRK

–Klart det er gjenanskaffelsverdien som gjelder, sier Mikkelsen forbitret. Det betyr at erstatningen skal rekke til å kjøpe en tilsvarende bolig i området.

– Gjenanskaffelsesverdi er vanskeligere å bestemme, kontrer rådmann Erik Nafstad i Skedsmo kommune.

Bad tok fyr

Da Skedsmo kommune for to år siden innløste en annen bolig ved deponiet, var det markedsprisen som ble brukt, hevder Nafstad. Altså at prisen ble bestemt uavhengig av hva det kostet eieren å skaffe seg annen tilsvarende bolig. Likebehandlingsprinsippet tilsier at de nye boligene behandles på samme måte, mener han.

Rådmannen i Skedsmo, Erik Nafstad, mener beboerne ved kommunens deponi ikke kan kreve å bli kjøpt ut etter andre prinsipper enn "markedspris". Foto: Nadir Alam / NRK

Den gang handlet det om en enebolig beliggende på grensen til kommunens nedgravde søppeldeponi som ble skakt og hvor hussålen knakk. Gass fra kommunens søppeldeponi seg inn i familieboligen og tok fyr på badet.

Boligen som lå tretti meter fra Lillehaugen borettslag, er nå revet av kommunen og bare et epletre og en pjuskete hekk står igjen.

Truer med stevning

Beboerne i Lillehaugen mener Skedsmo er forpliktet av Forurensningsloven til kjøpe boligene deres og å bruke "gjenanskaffelsesverdi" når de 22 boligene skal løses ut. Kommunen avviser derimot at den er forpliktet til å innløse leilighetene.

Da ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) uttalte seg om utkjøpsprosessen til NRK radio i november, lovte han at beboerne skulle ha gjenanskaffelespris. To måneder senere sier kommunens øverste administrative leder, rådmannen, at dette ikke gjelder.

Et stålgjerde sperrer av et område utenfor Lillehaugen borettslag etter at det ble oppdaget eksplosive konsentrasjoner av metan ved uteboden. Beboerne har hengt opp advarselsskilt. Foto: Nadir Alam / NRK

Nå vil beboerne gå til retten og be den fastsette riktig utkjøpsprinsipp. Tidsplanen som kommunen har lagt opp til forutsatte at utkjøpet skulle være ferdig ved sommertider. Hvor lang tid det kan ta før tingretten behandler spørsmålet er uklart.