22 boligeiere kan bli kjøpt fri fra søppeldynga

Rådmann Erik Nafstad i Skedsmo anbefaler kommunestyret å vedta utkjøp førstkommende onsdag. Det viser sakspapirer NRK har fått tilgang til.

Det gamle søppeldeponiet i Skedsmo i Akershus har i flere år skapt store problemer for dem som bor oppå eller like i nærheten av det.

Både eksplosiv og kreftfremkallende søppelgass lekker inn i hus. En rekke eneboliger synker som et resultat av at søpla råtner i bakken. I vår ble det oppdaget at giftstoffer tyter opp av plenen der barna leker.

Flere av beboerne mener dessuten at de blir syke av å bo i området.

Nå konkluderer altså kommunen med at problemene er mer omfattende enn først antatt.

Rådmannen mener det ikke vil være mulig eller hensiktsmessig å drenere bort gassen fra de aktuelle boligene uten av de fraflyttes i to år.

Derfor foreslår rådmannen å kjøpe ut 22 av deponi-naboene nå.

Han åpner for å innløse enda flere boliger dersom det er behov for det i fremtiden.

Ble ikke hørt

Totalt er rundt 150 boliger ved det gamle deponiet oppført på forurenset grunn, noe som vil kunne gjøre det vanskelige å selge dem. Mange av boligene ble bygget lenge før eiendommene ble definert som forurenset.

De hardest rammede deponi-naboene har i langt tid kjempet for å bli kjøpt ut. I mai demonstrerte rundt 40 av dem foran Skedsmo rådhus under slagordet «utkjøp nå, ingen graving». De ble imidlertid ikke hørt.

Politikerne avviste kollektiv utkjøp og besluttet i stedet mer graving.

De vedtok å grave opp vann- og kloakkanlegget for å hindre søppelgassen, som er antatt å følge ledningsnettet, å nå boligene.

Kommunestyret åpnet imidlertid for å vurdere utkjøp ved en senere anledning, dersom rådmannen anbefalte dette.

I 2017 kjøpte Skedsmo et hus ved søppeldynga som var blitt ubebolig etter har søppelgass hadde tatt fyr inne i boligen. Siden har ingen andre boliger blitt innløst.

Skal gjøre ny vurdering

Parallelt med gravingen har problemene fortsatt.

For rundt to uker siden ble det oppdaget rekordhøy konsentrasjon av metangass ved en bod ved borettslaget Lillehaugen. Boden er nå sperret av og plombert.

Flere av naboene frykter at det skal eksplodere og enkelte har midlertidig flyttet ut av boligen sin.

Nå skal politikerne igjen vurdere naboens krav fra mai om å bli kjøp ut.

Onsdag 7. november skal kommunestyret i Skedsmo stemme over rådmannens anbefaling.

Les også: Fløy gjennom lufta da søppelgassen eksploderte

HOLD AVSTAND: Boden der det er målt eksplosjonsfarlige nivåer med gass, er nå stengt av og plombert. Foto: Anders Fehn / Nrk

Kan måtte grave opp én million kubikkmeter

Det finnes ingen total oversikt over hva slags avfall som er kastet i deponiet.

Men NRK har tidligere avslørt at industribedriften Dyno fikk lov av kommunen til å dumpe store mengder kjemisk avfall.

Skedsmo kommune har bedt Multiconsult beregne hva som kreves for å sanere deponiet, det vil si grave opp og fjerne alt søppelet i bakken og erstatte det med ren jord.

Den endelige rapporten er ikke klar, men de første beregningene viste at det vil bli et gigantprosjekt, der man graver opp én million kubikkmeter.

Det tilsvarer fem ganger volumet til Ullevål stadion, dersom du fyller arenaen fra gressmatten til taket, inklusiv tribunene.

Les også: NRK avslører ny giftlekkasje ved søppelfylling: – Veldig skremmende