Solvik-Olsen: – Ikke bestemt om det blir tunnel eller bro

Søndag kveld meldte Aftenposten at regjeringen går for nytt tunnelløp ved Oslofjordtunnelen. NRK har også flere kilder på at regjeringen går inn for en tunnelløsning istedenfor en bro.

Likevel, så avviser samferdselsministeren dette.

– Den beslutningen er ikke tatt. Vi må jobbe mer med dette før vi kan lande på en endelig avgjørelse, sier Ketil Solvik-Olsen, til NRK.

På onsdag skal også nasjonal transportplan legges fram. Heller ikke der vil det komme noe klart svart på hvilket fremtid Oslofjordtunnelen vil få.

– Der legger vi kun fram en status, men ingen endelige beslutninger, sier Solvik Olsen.

Stadig stengt

Oslofjordtunnelen, som ble åpnet i år 2000, har vært rammet av ulykker og hyppige stengninger.

– Det er lagt inn penger til utbedring av strekningen. Så mange stengninger som det er i Oslofjordtunnelen i dag er helt uakseptabelt, sier Solvik Olsen.

I 2011 begynte det å brenne i et vogntog og en rekke bilister ble fanget i røyken nede i den 7,3 km lange undersjøiske tunnelen.

TUNNEL: Oslofjordtunnelen mellom Drøbak og Hurum karakteriseres som bratt og trang. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Bro eller tunnel?

Hovedargumentene for et nytt tunnelløp er at det kan avlaste trafikk, det kan bygges rømningstunneler mellom de to tunnelene.

Det sparer også regjeringen for protester mot et eventuelt broprosjekt og man tar vare på investeringen som ble gjort da det første løpet ble bygget.

Statens vegvesen har anbefalt bygging av bro i stedet.

– Det er gode argumenter både for bro og nytt tunnelløp. Vi vet det er mange konflikter rundt dette, og vi har ennå ikke besluttet hva vi ender på, sier samferdselsministeren.