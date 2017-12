Snøvær kan forsinke flytrafikken på Oslo Lufthavn

Torsdag er det ventet opp mot 20 centimeter snø på Østlandet. Oslo Lufthavn melder på Twitter at enkelte forsinkelser kan oppstå på grunn av snøværet. Reisende blir bedt om å forholde seg til informasjon fra sitt flyselskap om sin reise.

Pressetalsmann for Avinor, Lasse Vangstein, forteller at de av erfaring får forsinkelser når det er snøvær.

– Så langt har vi hatt 43 avganger i dag, hvor seks av flyene har vært forsinket, sier han til VG.

Han forteller at det ikke er mye, og at det ikke dreier seg om lange forsinkelser. Årsaken til at flyene kan bli forsinket er fordi rullebanen må brøytes, noe som tar omtrent 15 minutter. Det vil likevel alltid være en rullebane åpen.

– Dette gjør vi selvfølgelig av sikkerhetshensyn, og for å holde friksjonen ved like, forteller Vangstein.

Han tror ikke det vil bli store forsinkelser.