Slutt på gateparkering allerede 1. juni

Fjerningen av all gateparkering innenfor store deler av Ring 1 blir det første synlige resultatet av byrådets prestisjeprosjekt «Bilfritt byliv». Også elbil-plassene blir borte.

– Det vil fortsatt være åpent i alle parkeringshus innenfor Ring 1 og i randsonen. Der er det cirka 9.500 plasser tilgjengelig, og utnyttelsesgraden er mellom 50 og 60 prosent, så det er god kapasitet, sier prosjektdirektør Hans Edvardsen.

Østlige områder ute

NOK PLASSER: Det er god plass i parkeringshusene innenfor og langs ring 1 når 650 parkeringsplasser på gateplan blir borte, sier Bilfritt byliv-sjef Hans Edvardsen. Foto: Olav Juven / NRK

I utgangspunktet skulle hele Oslo sentrum innenfor ring 1 bli bilfritt i løpet av 2019, men de østlige delene er tatt ut av planen for å sikre ferdselen til Oslo S, ferjeterminalen på Vippetangen og riksveiene i området.

Oslo kommune vil ha innspill om hva de frigjorte parkeringsplassene skal brukes til.

– Der får vi en fantastisk mulighet til å skape mer byliv. Det vil bli utvidede fortau, mye mer grønt, lekeapparater og sitteplasser.

– Så vil vi invitere næringsliv, kultur og andre interessenter til å skape dette bylivet sammen med Oslo kommune. Hele formålet med alt vi gjør er å skape mer liv og røre i byen, sier Hans Edvardsen.

– Ta gate for gate

VIL HA FØRSTERETT: Næringsdrivende må få fortrinnsrett når parkeringsplasser rett utenfor blir frigjort, sier adm.dir. Gunnar Larssen i Oslo Handelsstands forening. Foto: Oslo handelsstands forening

Handelsstanden tror ikke det er mulig å skape liv og røre i hele det aktuelle området over natta og mener at Oslo kommune går for fort fram.

– Det er ikke nok bare å sette ut noen benker og blomsterkasser. Begynn med én gate, lag en heidundrende gatefest og få en suksess å vise til. Ta deretter gate for gate, sier administrerende direktør Gunnar Larssen.

Han legger til at handelsstanden ser fram til å være med og utnytte de frigjorte parkeringsplassene.

– Vi flytter gjerne servering og salgsboder ut på gata, men forutsetter at de enkelte næringsdrivende får førsterett til gategrunnen rett utenfor, sier Larssen.

Fryktet mer trafikk

I en tidlig fase av prosjektet var planen nettopp å skynde seg mer langsomt og starte med en prøvestengning av Fridtjof Nansens plass ved rådhuset.

– Vi vurderte det, men effekten ville vært at trafikken hadde økt i andre områder innenfor Ring 1. Derfor er det viktig at vi gjør det under ett, sier Hans Edvardsen.

Stengt for gjennomkjøring

Om Oslo sentrum blir helt stengt for privatbiler i løpet av 2019 er ennå ikke bestemt. Et eventuelt forbud mot innkjøring i den bilfrie sonen for dem som ikke har unntak, vil bli vurdert når kommunen har erfaringer fra de tidlige fasene.

Allerede senhøstes i år kommer imidlertid de første kjørerestriksjonene. Da vil de mest trafikkerte gjennomfartsårene bli stengt for gjennomkjøring og trafikken henvist til Ring 1 og Operatunnelen.