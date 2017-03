Sjåføren husker fortsatt ingen ting fra påkjørselen

Charlotte Bøhler Wilhelmsen (26) ble påkjørt og drept da hun trillet vognen med datteren Alva i, på vei til barnehage og jobb på Ullevål sykehus 9. september 2014.

Den tiltalte 52 år gamle kvinnen ble frifunnet i tingretten. Da ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet onsdag, erkjente hun seg ikke skyldig på tiltalepunktene.

AKTOR: Politiadvokat Bente Vengstad mener de kan beviste at den tiltalte sovnet eller var uoppmerksom. Foto: Bård Nafstad / NRK

To og et halvt år etter ulykken er det store spørsmålet fortsatt om bilføreren fikk et illebefinnende, eller om hun sovnet eller var uoppmerksom.

– Som det fremgår av tiltalen så mener påtalemyndigheten at den tiltalte må å ha sovnet eller på annen måte vært uoppmerksom, og det mener vi at vi kan bevises ut fra de dokumentene og de sakkyndige vi har i saken, sier aktor Bente Vengstad.

Holder fast ved forklaringen

Den tiltale var den første som forklarte seg. Hun holdt fast ved sin forklaring fra tingretten om at hun må ha hun besvimt i forkant av at hun kjørte av veien, og at hun ikke husker noe fra selve ulykken.

– Jeg kan ikke si det siste jeg husker, men plutselig får jeg en bylt på panseret som farer opp til vinduet på bilen. Den blir borte og detter ned på høyre side. Jeg sitter i bilen og tenker hva har jeg gjort nå. Hvem har jeg kjørt på? Jeg visste ikke hva jeg hadde gjort, jeg skjønte ikke hva det var, forklarte kvinnen gråtkvalt.

FORSVARER: Sjåførens forsvarer Marijana Lozic sier hennes klient syns det var tung at påtalemyndigheten anket saken. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Hva tror du skjedde? spurte aktor.

– Jeg tror jeg fikk et illebefinnende. Jeg var ikke trøtt på forhånd og da skjønner jeg ikke hvordan det går an å sovne uten å få noe forvarsel. Jeg følte at jeg var helt borte, svarte kvinnen.

Kvinnens advokat Marijana Lozic, sier ankesaken er svært tung for hennes klient.

– Som hun selv forklarte i stad så har det vært en ekstrem påkjenning. Hun følte nok muligens en lettelse da hun ble frifunnet sist, selv om det er tungt uansett. Dessverre var det rykk tilbake til start da anken kom, sier hun.

Mener hun besvimte i fjor

Under forklaringen kom det frem at den tiltalte mener hun har opplevd det hun kaller et bevissthetstap, også i etterkant av ulykken. Hun fortalte at hun før jul stod på en bussholdeplass, da hun våknet på bakken med smerter i knærne.

– Plutselig lå jeg bare på bakken, Jeg kan ikke huske å ha snublet eller at jeg datt, sa hun.

Kvinnen forklarte at hun oppsøkte lege to uker senere, på oppfordring fra ektemannen, etter at hun hadde fortalt ham hva som hadde skjedd.

På spørsmål fra aktor om det ikke var rart å vente 14 dager med å oppsøke lege, svarte kvinnen at hun ikke hadde vært seg selv etter ulykken.

– Jeg har tenkt at det kunne ha vært et av mine barn. Det er en forferdelig tanke at jeg har gjort dette, sa kvinnen i retten.

Hun forlot retten etter sin egen forklaring.

Lagdommer Anne Magnus i midten, med meddommere og lekdommere på sidene. Foran sitter de sakkyndige i saken. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Kjempebelastning for de pårørende

Også foreldrene til Charlotte Bøhler Wilhelmsen forklarte seg på rettens første dag.

BISTANDSADVOKAT: Christian Lundin representerer de etterlatte. Foto: Bård Nafstad / NRK

De snakket begge om hvordan ulykken har preget familien, og spesielt barnebarnet Alva, som fikk en kraftig hjernerystelse etter ulykken.

– Dette er en sak som er en stor tragedie for alle involverte. Det er en kjempebelastning, de har mistet sin kjæreste. Samtidig ser de fram til å få en avklaring på saken, sier bistandsadvokat for familien, Christian Lundin.

– Familien har ingen tro på at den tiltalte fikk et illebefinnende, slik hun hevder, og derfor mener de at hun er ansvarlig, sier Lundin.

De samme vitnene og sakkyndige som forklarte seg i tingretten, vil også forklare seg i løpet av de tre dagene som er satt av i lagmannsretten. I tillegg er det hentet inn en ny sakkyndig.