Siktet for NAV-trusler – pågrepet ved tilfeldig trafikkontroll

Nav Nannestad mottok fredag trusler.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

– Klokken 10.40 fikk vi telefon fra NAV på Nannestad om at de hadde fått trusler fra en bruker. Vi vurderte den slik at vi iverksatte tiltak for å finne vedkommende, forteller Terje Marstad, operasjonsleder ved Politi Øst.

Han ønsker ikke å kommentere hvordan truslene kom inn, før de har avhørt mannen.

Pågrepet milevis unna

– Mannen ble pågrepet på jobb, på en helt annen kant av Romerike. Han ble stanset i en trafikkontroll mange mil unna, forteller Marstad.

Pågripelsen skal ha gått udramatisk for seg.

Han er mistenkt for å ha framsatt trusler mot ansatte og mot NAV som sådan.

Stengt på ubestemt tid

Monica Newman er virksomhetsleder ved NAV Nannestad. Foto: Trine Bråthen / NRK

– Kontoret er stengt resten av dagen, de ansatte som ville dra hjem kunne gjøre det. Politiet er på stedet fremdeles og ansatte som ikke har gått hjem blir nå avhørt, forteller virksomhetsleder for NAV Nannestad Monica Newman.

Ifølge politiet blir de ansatte tatt hånd om av sin egen arbeidsgiver.

Det er uklart når kontoret åpnet igjen. Foto: Trine Bråthen / nrk

Et vitne som satt på venteværelset da politiet ankom stedet, fortalte Romerikes Blad at de ble bedt om å forlate kontoret av to polititjenestemenn som hadde på seg hjelm, skuddsikre vester og var bevæpnet med tohåndsvåpen.