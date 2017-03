Saumfarer Oslo for å bygge høyt og tett

– I praksis blir småhusområdene borte hvis dette blir resultatet, sier Pia Farstad von Hall (H), Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomitéen i Oslo bystyre.

Samtlige stasjonsområder langs t-banen, jernbanen og trikken i ytre by blir nemlig kartlagt med tanke på mulig fortetting - 124 i tallet.

– Hårreisende

Plan- og bygningsetaten vurderer potensialet for utbygging i 500 meters avstand fra stasjonen. Ved noen kollektivknutepunkter er grensen 700 meter. Også områder omfattet av den såkalte småhusplanen, som i dag begrenser byggemulighetene på 29.000 tomter, er under lupen.

Det var Nordre Aker Budstikke som omtalte saken først.

MER ENN KARTLEGGING: Du kartlegger ikke uten å ha tenkt å fortette, mener Pia Farstad von Hall (H). Foto: OSLO KOMMUNE

– Det er hårreisende at de legger opp til en systematisk fortettingsplan i alle stasjonsområdene i Oslo. Det vil særlig ramme småhusområdene i byen, sier Pia Farstad von Hall.

Men det blir vel ikke fortettet i alle de 124 områdene?

– Nei, det tror ikke vi heller. Men du lager ikke en kartlegging av fortettingspotensialet uten at du har tenkt å fortette, sier hun.

– Ingenting hellig

Styreleder i Forttidsminneforeningen i Oslo og Akershus, Svein Solhjell, bor selv på Nordstrand og er sjokkert.

– Det er skremmende at de i prinsippet åpner for å bygge om villabyen totalt og gjøre om den grønne, åpne og lave bebyggelsen mellom bykjernen og marka til tett og høy blokkbebyggelse.

– Ingenting er hellig, sier Solhjell.

SKREMT: Med beliggenhet mellom toget, Ekebergbanen og t-banen er i praksis hele Nordstrand under lupen, konstaterer Svein Solhjell. Foto: Vivian Stensrud / NRK

Disse stasjonene blir kartlagt Abbediengen Alna Ammerud Berg Bergkrystallen Besserud Bjørnsletta Blindern Bogerud Borgen Brattlikollen Bryn/Brynseng Bråten Bøler Disen Doktor Smiths vei Ekebergparken Ekraveien Ellingsrudåsen Ensjø Forskningsparken Frøen Furulund Furuset Gaustad Gaustadalléen Glads vei Godlia Grefsen Grefsen stadion Grefsenplatået Grorud Grorud stasjon Gråkammen Gulleråsen Hasle Haugenstua Haugerud Hauketo Hellerud Helsfyr Hoff Holmen Holmenkollen Holmlia Holstein Holtet Hovseter Høybråten Høyenhall Jomfrubråten Kalbakken Karlsrud Kastellet Kjelsås Kjelsåsalléen Kringsjå Lambertseter Lilleaker Lillevann Lindeberg Linderud Ljabru Ljan Lysaker Løren Makrellbekken Manglerud Midtstuen Montebello Mortensrud Munkelia Nordstrand Nydalen Nyland Oppsal Rikshospitalet Ris Risløkka Rommen Romsås Rosenholm Ryen Røa Rødtvet Sinsen Skogen Skullerud Skøyen Skøyenåsen Skådalen Slemdal Smestad Sognsvann Sollerud Sportsplassen Steinerud Storo Stovner Sæter Sørli Thune Trosterud Tveita Tøyen togstasjon Tåsen Ullern Ullernåsen Ullevål stadion Ulsrud Veitvet Vestli Vettakollen Vinderen Voksenkollen Voksenlia Vollebekk Økern Øraker Østhorn Åsjordet Diakonhjemmet* Breivoll* Vækerø* 124 STASJONER: Stasjonene merket med stjerne ekisterer ikke i dag, men er planlagt i fremtiden.

– Grunnen til at vi har satt i gang en slik kartlegging, er at vi ønsker at all vekst i Oslo skal skje ved at vi legger til rette for bruk av kollektivtrafikk. Vi ønsker ikke en bilbasert utvikling, konstaterer byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

KUN KARTLEGGING: Det skal ikke fortettes i alle områdene som kartlegges, poengterer byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG). Foto: CF-Wesenberg

50 steder i dag

I Oslos gjeldende kommuneplan fra 2015 er femti stasjonsområder pekt ut til å tåle mer utbygging. Hvor mange stasjoner listen blir utvidet med i den nye kommuneplanen, er for tidlig å si.

– Det er viktig for meg å si at dette er en kartlegging av om det er potensial. Det gjør vi for å ha best mulig faktagrunnlag før vi behandler ny kommuneplan.

– En hel del av stedene vil sannsynligvis ikke ha så stort potensial, understreker Marcussen.

– 120.000 boliger er nok

Dagens kommuneplan viser at det er mulig å bygge 120.000 nye boliger i Oslo uten å røre marka. Det skal blant annet skje gjennom fortetting rundt stasjoner og kollektivknutepunkter og ved å gjøre om tidligere industriområder til boligstrøk.

Mange steder skapte planen bråk, kanskje mest på Nedre Grefsen da beboerne oppdaget av villastrøket var gjort om til blokkbebyggelse.

PROTESTVISE: Se Øystein Greni og Grefsen Pikekors blokkprotest. Du trenger javascript for å se video. PROTESTVISE: Se Øystein Greni og Grefsen Pikekors blokkprotest.

Opposisjonen i bystyret mener at dagens kommuneplan er tilstrekkelig.

– 120.000 boliger er nok. Vi trenger ikke ødelegge småhusområdene for å regulere enda flere, sier Pia Farstad von Hall.