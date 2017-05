Sauer tatt av ulv i Hurdal

Fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla i Oslo og Akershus. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

– Hurdal kommune kan sammen med varslede jaktlag felle én ulv, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sammen med Fylkesmannen i Oppland har de gitt skadefellingstillatelsen som gjelder frem til fredag klokken 12.

Sauene ble trolig tatt av ulven natt til tirsdag.

Vikla betegner det som et større angrep, og antar at det er én ulv som står bak. Det er til nå funnet 13 døde sauer, men siden sauene har vært på et større beiteområde har ulven trolig tatt flere dyr som ikke er funnet ennå.

Statens naturoppsyn har sendt ut rovviltkontakt Hans Petter Klokkerengen som går over området og får oversikt over hvor mange sauer som er skadet eller drept av ulven. Han undersøker også dyrene for å fastslå at det er ulv som har drept.

– Først fjerner jeg huden for å se etter indre skader, og ser etter bittmønster. På lamungene er det veldig ofte hodeskader, sier han.

BITT OG DREPT: Ulven dreper ikke alle dyrene, men biter slik at de senere dør av blodforgiftning hvis de ikke blir avlivet. Foto: Nadir Alam / NRK

Leter til alle er funnet

Han forteller at sauene ofte overlever bittene, men dør av blodforgiftning en uke eller to senere.

– De går ofte langt etter angrepet har skjedd. Vi må finne ut hvor angrepet har skjedd og kartlegge søyene og lamungene så vi vet hvor mange vi leter etter.

Og det gjør jobben omfattende. Trolig er langt flere enn 13 tatt av ulven. Både bonden selv, andre sauebønder i området og venner hjelper til med å lete etter sauer.

– Vi leter nå etter sauer som er i live som vi må avlive.

Det kan bli en lang dag for Klokkerengen og de andre som leter.

LETER: Hans Petter Klokkerengen fra Statens naturoppsyn leter etter skadde sauer som må avlives. Foto: Vivian Stensrud / NRK

– Vi holder på til vi har funnet alle. Det spiller ingen rolle hva slags vær det blir eller om det blir mørkt.

Usikker på hvor ulven hører til

– Vi tror at dette er en ulv som har vært i nærområdene, men det får undersøkelsene vise nærmere, sier Vikla.

Vikla sier at jaktlaget som skal felle ulven nå må få arbeidsro, og vil ikke si hvor de tror ulven er.

Ulven kan felles innenfor dette området: Nord for E16 fra E6 mot Lunner, øst for riksvei 4 nord til kryss mellom riksvei 4 og fylkesvei 244, øst for fylkesvei 244 til Lena, videre sør og vest for fylkesvei 33 til kryss E6, videre vest av E6 til kryss E16. Dette er deler av kommunene Nannestad, Gran, Vestre Toten, Østre Toten og Eidsvoll vest i tillegg til hele Hurdal kommune.

